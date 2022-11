Kilimangiaro, la puntata del 27 novembre su Rai3

Nuovo appuntamento, domenica 27 novembre alle 17.15 su Rai3, con “Kilimangiaro“, il programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento di Rai Cultura.

Le anticipazioni della puntata di Kilimangiaro Rai3

Camila Raznovich conduce i telespettatori intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertirsi.

In questa puntata, attraverso i documentari, si viaggerà dalla Norvegia all’Australia, fino all’arcipelago di Raja Ampat in Indonesia.

Filo conduttore di questo nuovo appuntamento con “Kilimangiaro” sono i viaggi e la storia: l’esplorazione dei vari aspetti di questo binomio con Aldo Cazzullo, le sorelle Shirvani e Telmo Pievani.

Aldo Cazzullo, in testa alle classifiche di vendita con il suo libro “Mussolini, il capobanda”, parla di come erano l’Italia e il mondo durante il periodo fascista.

Leila e Sara Shirvani, due sorelle musiciste di origini iraniane, raccontano invece di come usano la musica per sensibilizzare sui temi che più stanno loro a cuore.

Infine, il filosofo evoluzionista Telmo Pievani presenta il suo nuovo libro, “La Natura è più grande di noi”, un viaggio illuminante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, storia e antropologia, scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incontri con donne e uomini straordinari.

E ancora: Mario Tozzi alla scoperta del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma nelle Canarie e, in collegamento speciale dall’Atlantico, Giancarlo Pedote, partito per la regata in solitaria Route du Rhum. Ronciglione, in provincia di Viterbo, è invece il borgo protagonista di questa domenica.

Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno l’ Italia facendo delle esperienze in prima persona.