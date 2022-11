Kilimangiaro: la puntata del 13 novembre su Rai 3

Primo ospite di “Kilimangiaro”, domenica 13 novembre alle 17 su Rai 3, l’astronauta Paolo Nespoli con il suo romanzo “L’unico giorno giusto per arrendersi”. Il libro racconta della storia di Manlio, astronauta in pensione e Stella, figlia di una sua cara amica che non c’è più, legati dalla passione comune per l’esplorazione spaziale.

Gli altri servizi di Kilimangiaro

Grazie ai documentari, si viaggierà da Edimburgo a Capo Verde, fino all’arcipelago di Trang in Thailandia con un collegamento speciale nel bel mezzo dell’Atlantico con Giancarlo Pedote, partito da pochi giorni per la regata in solitaria Route du Rouhm. Quindi si resterà in mare con i velisti Caterina Banti e Ruggero Tita, vincitori dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 e, nel 2022, dei mondiali in Spagna e degli Europei in Danimarca. Per il “Borgo dei Borghi”, questa domenica sarà la volta di Possagno, in provincia di Treviso. Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visitano l’Italia. Questa settimana, insieme a Mario Tozzi, andranno alla scoperta del Parco dell’Appia Antica a Roma.