Kazakistan, Tokayev presidente con l’81,3%

(Adnkronos) – Kassym-Jomart Tokayev ha ottenuto l’81,3% (6.456.392 voti) alle elezioni presidenziali in Kazakistan. Lo ha riferito la Commissione elettorale annunciando i risultati preliminari del voto, come riportano i media ufficiali. Questi i risultati degli altri cinque candidati alla presidenza: Zhiguli Dairabayev – 3,4%, Karakat Abden – 2,6%, Meiram Kazhyken – 2,5%, Nurlan Auesbayev – 2,2%, Saltanat Tursynbekova – 2,1%. L’opzione “contrario a tutti” con cui si dichiarava la propria insoddisfazione per tutte le candidature proposte ha ottenuto il 5,8% dei voti.