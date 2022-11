Kadi Krivats, Il Carisma È Nei Tuoi Occhi: il Bestseller su come aumentare il proprio fascino

(Adnkronos) – Milano, 25.11.2022 – Avere uno sguardo magnetico e pieno di sensualità è il desiderio di ogni donna. Peccato che molti non sanno che esiste un elemento del nostro corpo che, se valorizzato al meglio, permette di sviluppare un carisma a dir poco irresistibile. Stiamo parlando delle ciglia.

Per tutte coloro che desiderano aumentare il proprio fascino e di conseguenza la propria fiducia in sé stesse, esce oggi il libro di Kadi Krivats “IL CARISMA È NEI TUOI OCCHI. Come Aumentare Il Tuo Fascino Attraverso I Trattamenti Delle Ciglia Per Ottenere Il Meglio In Ogni Ambito Della Tua Vita” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e innovativi per sentirsi sicure di sé in ogni ambito della vita a partire da uno dei più importanti elementi di seduzione: le ciglia.

“Il mio libro è una guida dei vari trattamenti per ciglia che aiuta il lettore a capire quale fa al caso proprio, oltre a spiegar loro come evitare gli errori più comuni e non danneggiarle. Le ciglia possono infatti rendere attraenti qualsiasi donna al mondo, permettendo quindi di aumentare la fiducia in sé stesse in ogni ambito della vita” afferma Kadi Krivats, autrice del libro. “Allo stesso tempo, il mio è un manuale rivolto anche a chi già lavora nel settore della bellezza e desidera diventare una vera e propria specialista di questo settore”.

Secondo l’autrice, come in ogni settore inerente alla bellezza e alla cura della persona, si possono creare capolavori ma allo stesso tempo anche danni enormi. È per questo che è fondamentale, per chi lavora in questo mondo, acquisire competenze specifiche tali da garantire il massimo risultato possibile. Dal lato di una potenziale cliente invece, orientarsi all’interno del mondo dei trattamenti delle ciglia non è difficile. Tutto sta nell’affidarsi a chi ha dimostrato nel tempo il proprio valore e la propria professionalità.

“Diversi studi scientifici hanno dimostrato che, tra i fattori che determinano l’attrattività di una persona, c’è il mantenimento dei caratteri fisionomici infantili, come ad esempio la profondità e la grandezza degli occhi. Motivo per il quale, più di un bel vestito o di altri accessori, uno sguardo penetrante ha molto più effetto sul proprio interlocutore” afferma Giacomo Bruno, editore del libro. “Ciò che dimostra l’autrice con il proprio libro è che aumentare il proprio fascino e ottenere il meglio in ogni ambito della vita è possibile: tutto sta nel valorizzare al meglio uno degli elementi più attrattivi del nostro corpo, gli occhi, tramite le ciglia”.

“È un po’ che volevo scrivere un libro su questo argomento così tanto di moda e così caro a me stessa” conclude l’autrice. “Un giorno ho visto la presentazione di Giacomo Bruno e ho pensato che potesse rappresentare il giusto partner per dar vita a questo libro. Di Bruno Editore mi è piaciuto il fatto che il suo staff ti segue a 360 gradi in tutte le fasi di pubblicazione. Un elemento questo assolutamente fondamentale per qualsiasi autore”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: http://bit.ly/3UHUthG



Kadi Krivats è la specialista n.1 in Italia nei trattamenti delle ciglia e giudice internazionale nelle competizioni di settore. Nasce in Estonia nel 1981. Nel 2004 si laurea in Moda e Design dopodiché si trasferisce in Italia per aumentare le proprie competenze in materia. Nel 2010 si laurea in Economia. Nel frattempo, si appassiona al mondo delle extension portandole in Italia dove ancora erano sconosciute. Nel 2020 sviluppa un trattamento innovativo per la cura delle ciglia, prodotto in Italia e premiato dai migliori professionisti del settore: Kadi Lash Care. Apre quindi il suo centro estetico e lancia Kadi Professional, la prima linea di prodotti per il trattamento delle ciglia dedicata al mondo dell’estetica. È infine creatrice del Metodo Krivats, il primo sistema che aiuta i centri estetici ad aumentare i margini di profitto senza dover assumere nuovi dipendenti. Sito web: www.kadikrivats.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it