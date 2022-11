Juve-Lazio 3-0, doppietta di Kean e gol di Milik

(Adnkronos) – La Juventus batte la Lazio per 3-0 nel match valido per la 15esima giornata della Serie A, centra la sesta vittoria consecutiva e sale al terzo posto in classifica. Il successo, firmato dalla doppietta di Kean e dal gol di Milik, consente alla formazione di Allegri di portarsi a 31 punti, a -10 dal Napoli capolista, e di scavalcare proprio la Lazio, che rimane a quota 30 e viene raggiunta dall’Inter.

La Juve conquista il successo con una prova ordinata e concreta. La Lazio di Sarri gestisce il possesso palla per larghi tratti della gara ma non punge e viene punita per 2 volte dalle ripartenze bianconere. Al 42′ i padroni di casa sbloccano il risultato con il gol di Kean, che scatta sul lungo lancio di Rabiot e beffa Provedel con un lob dosato: 1-0. I torinesi aprono la ripresa con un atteggiamento aggressivo e sfiorano il raddoppio in un paio di circostanze. Il 2-0 arriva al 54′ e parte ancora da una palla recuperata. Kostic scappa a sinistra e calcia, Provedel respinge e Kean deve solo appoggiare in rete il pallone per il bis personale: 2-0. Nel finale, gloria anche per Milik. Allegri regala qualche minuti a Di Maria e Chiesa che combinano sulla sinistra, palla al centro e Milik deve solo depositare in porta il 3-0 all’89’.