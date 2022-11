‘It’s my Time’: “Doctor Keos feat. Tony Arms, on air il video ufficiale”

(Adnkronos) – Il brano pop, uscito lo scorso 31 ottobre, continua a registrare ascolti record, con quasi 40mila visualizzazioni a sole due settimane dall’uscita

Brescia, 22 novembre 2022. Dopo l’esordio su YouTube e su tutti i portali digitali di musica dello scorso 31 ottobre, “It’s my Time’ continua a registrare numeri record di ascolti, ottenendo quasi 40mila visualizzazioni sul video ufficiale a sole due settimane dall’uscita.

La storia di questo brano inizia lontano e si perfeziona con l’incontro e la collaborazione artistica tra il DJ e produttore calabrese Doktor Keos, la cantante bresciana di origini foggiane, Tony Arms e Daniele Paternò, autore del testo del brano.

“It’s my Time’ rappresenta un altro importante obiettivo raggiunto”, spiega Antonella Braccia

, in arte Tony Arms. “Da tempo ero alla ricerca della mia ‘identità artistica’ e grazie all’incontro con Doktor Keos, sono finalmente riuscita a far germogliare quel seme creativo che cercava irrequieto il terreno giusto per poter prendere vita. il mio viaggio nella musica è iniziato molti anni fa, quando ancora bambina scrivevo canzoni per far ballare le mie cugine. Grazie alla grande carica e alle sensazioni positive che la musica mi ha dato ho affrontato con grinta e consapevolezza le tempeste della vita, sempre certa che la mia fame di musica, un giorno non lontano, mi avrebbe fatto trovare il mio posto nel mondo”.

Il vero talento corre forte e non tarda a giungere a destinazione, sormontando delusioni e tagliando piccoli e grandi traguardi, il giorno tanto atteso è arrivato; ‘It’s my Time’ è la chiave che finalmente ha aperto la porta al meritato successo che vede Tony Arms e Doktor Keos artefici di un connubio artistico originale e vincente. Con ‘It’s my Time’ l’arte del suono va ad unirsi con le immagini, il risultato è un video coinvolgente con un messaggio diretto e vibrante: “Quando la musica è accesa posso governare il mondo”.



Una voce calda e graffiante, ritornelli prorompenti, grinta innata e animo pop sono i motivi del successo che sta portando questo duo esplosivo a numeri record di ascolti, riscuotendo pubblicamente anche i complimenti per la voce dalla cantante dei Soundlovers Nathalie Aarts.



“La vera della ‘mission’ della musica è personale e allo stesso tempo collettiva. Questa passione viscerale non mi ha mai abbandonata, nonostante le difficoltà sono rimasta ancorata alla musica che, come un faro potentissimo, mi ha sempre permesso di mantenere la rotta, connettendomi con me stessa e con gli altri, assaporando e condividendo emozioni fortissime”, afferma Tony Arms. “Mi sono sentita un pò come Dante nelle sue cantiche dell’inferno, in realtà il cammino è ancora lungo ma Tony Arms, passo dopo passo, mi sta aiutando ad uscire dalla selva oscura, per ritrovare l’essenza dei miei valori e delle mie origini. Il mio obiettivo, anche se tendo ad essere un’artista vagamente dark, è quello di portare luce nelle vite di chi ascolta la mia musica. Cercare l’autenticità in me stessa, il paradosso è usare un ‘personaggio’ per fare tutto questo ma, a quanto pare, funziona”.

Diplomatasi soprano al conservatorio di Brescia, Tony Arms è oggi una talentuosa cantante pop del panorama italiano delle voci etniche, con intriganti contaminazioni di musica lirica. Ex allieva di Mogol è oggi songwriter di testi Top line per canzoni pop e insegnante di canto.

