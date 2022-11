Iran, Alessia Piperno rilasciata: presto in Italia

(Adnkronos) – Alessia Piperno, la ragazza italiana arrestata il 28 settembre scorso in Iran, è stata rilasciata. Lo ha annunciato Palazzo Chigi. “Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia”, si legge in una nota. “Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa”.

“Mi perdonerà il segretario Stoltenberg se faccio una cosa irrituale, ma avrete saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Io volevo ringraziare il nostro servizio di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso fatto per riportare a casa questa ragazza”, ha detto poco dopo il premier, chiudendo il punto stampa con il numero uno della Nato oggi in visita a Palazzo Chigi.