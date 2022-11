Investire nei megatrend: i rischi e i trucchi su fondi ed ETF da valutare

(Adnkronos) – Milano,14 novembre 2022. Megatrend è un vocabolo che suona molto bene alle orecchie degli investitori. Sounds good, come recitava il claimuna vecchia pubblicità della birra. Dà l’idea di una grande (mega) ed epocale tendenza dei mercati finanziaridi cui solo pochi eletti sono a conoscenza o sono degni di cavalcare. E che, ovviamente, non può che essere foriera di grandi guadagni. In realtà le cose non stanno esattamente così.

Su questo tema l’ufficio studi di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente ha dedicato diversi focus e un video sul proprio canale YouTubee uno speciale su LetteraSettimanale.it , la newsletter di finanza personale gratuita dedicata agli investitori accorti.

Questo tipo di “attrazione fatale” finanziaria verso i cosiddetti megatrend va gestito secondo i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF con estrema cautela. Irischi sono, principalmente, la concentrazione, l’alto rischio e gli asset che si utilizzano per perseguirlo.

Megatrend, infatti, è sostanzialmente sinonimo di investimenti focalizzati su settori dinamici ma limitati. Cioè potenzialmente promettenti ma concentrati su un range solitamente ristretto di settori o sottosettori a forte crescita potenziale. Quanto agli strumenti, asset come ETF o fondi Ecommerce, ETF o fondi su Intelligenza Artificiale, ETF o fondi Robotica o ETF o fondi Cybersecurity o sul tema Blockchain e criptovalute.

Temi che fino allo scorso anno hanno coinciso con crescite dei titoli o strumenti coinvolti perfino a doppia o addirittura tripla cifra ma che nel 2022 hanno visto invece discese severe a dimostrazione che non esistono “pasti gratis” sui mercati finanziari e le valutazioni non sono una variabile indipendente quando si investe.

Nuovi prodotti vengono costantemente lanciati su diversi argomenti di tendenza ricordavauno studio svizzero-americano(“Competition for Attention in the ETF Space”) pubblicato lo scorso anno da LetteraSettimanale.it

A partire dal 2019, ad esempio, l’industria degli ETF e dei fondi d’investimento si era concentrata su investimenti legati alla cannabis, sulla vecchiaia (si definisce ora “silver age”), sicurezza informatica o sui videogiochi. Poi è stato il momento con lo scoppio della pandemia, dell’home office, degli investimenti sulle energie del futuro (dall’idrogeno alle batterie) e così via fino agli ETF specializzati in criptovalute.

MEGATREND E DIVERSIFICAZIONE



“Quello che molti investitori non si rendono conto o si rendono conto troppo tardi – secondo Francesco Franzoni, co-autore dello studio – è il fatto che questi approcci tematici, che si basano su narrazioni di marketing, investono in un numero significativamente inferiore di società rispetto a indici azionari consolidati come l’S&P 500 (o un indice globale). E in questo modo una diversificazione equilibrata del portafoglio finirà inevitabilmente nel dimenticatoio”.

“Nella nostra analisi – proseguiva lo studio – di circa 1.000 ETF azionari statunitensi dal 1993 al 2020 abbiamo scoperto che gli ETF cosiddetti ‘tematici’ rendono meno rispetto al rendimento del mercato nel suo insieme, in media -5,4 punti percentuali all’anno (su una base aggiustata per il rischio) nei primi cinque anni della loro vita”, afferma il prof. Franzoni. “Questi ETF tematici tendono inoltre a contenere titoli ‘di tendenza’ e sopravvalutati, che però rendono significativamente meno e che quindi non creano particolare valore per gli investitori”.

ATTENTI AL RISCHIO E AI FINTI MEGATREND



Uno dei problemi con gli ETF e dei fondi tematici è che nel momento in cui molte idee di investimento diventano popolari hanno già raggiunto il loro picco di mercato. Comprare un’azione di una società che vale 20 volte o 2000 volte gli utili (o perfino le perdite) non fa molta differenza (e quando si sta dietro alle “mode” questo può accadere, perché il prezzo è dettato dalla domanda e dall’abilità dei venditori) ma è bene comprenderne le implicazioni (anche potenzialmente negative se poi le previsioni erano un po’ pompate).

Le analisi di SoldiExpert SCF come quelle di diverse ricerche in materia mostrano che è bene quindi essere prevenuti su molti di questi fondi o ETF che sono caratterizzati prima di tutto spesso da costi di gestione nettamente maggiori. Gli investitori spesso pagano poi un prezzo elevato per le presunte tendenze future e l’industria del risparmio sfrutta abilmente la narrazione che molti di questi settori consentono (grazie alle performance passate) per attirare i clienti potendo sfruttare l’effetto “specchietto retrovisore” e un marketing aggressivo.

Questi strumenti finanziari andrebbero invece presi in considerazione solo come eventuale supplemento (in casi di profili di rischio adeguati) a investimenti ampiamente diversificati e ribilanciati periodicamente. Prima di diversificare su temi particolari e roboanti sarebbe bene quando si investe pensare alle fondamenta secondo gli esperti di SoldiExpert SCF e non seguire un approccio basato sulle mode.

Informazioni su SoldiExpert SCF



Questo contributo è stato realizzato da SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio (soprattutto privati) in tutta Italia grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti che operano in più parti d’Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o sola la parte legata agli investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi) o assicurativi (spesso unitlinked che di fatto sono investimenti finanziari spesso “travestiti”) e si basa su un’attenta analisi preventiva (tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up ed è possibile richiedere gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti) di efficienza del portafoglio detenuto dal cliente in termini di costi e rischi. E il fatto di essere una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico dell’industria del risparmio gestito in Italia.

Si ricorda anche ai fini dello studio proposto che le performance passate nei mercati finanziari non costituiscono necessariamente garanzia, nè indicazione di performance future e non dovranno essere perciò utilizzate come unico criterio di valutazione per la scelta degli investimenti. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito soldiexpert.com



Link e approfondimenti



Sito ufficiale: https://soldiexpert.com

Newsletter gratuita: https://soldiexpert.com/lettera-settimanale/



Email: ufficiostudi@soldiexpert.com



Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert