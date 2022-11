(Adnkronos) – Scontro tra un mezzo pesante e un’auto sulla strada statale 673, in direzione di Foggia. Una persona ha perso la vita nell’impatto. Ancora da accertare le cause dell’incidente avvenuto esattamente al km 15 della ‘Tangenziale di Foggia’, chiusa subito dopo. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità.