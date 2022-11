(Adnkronos) – Tragico incidente sul lavoro nel torinese. E’ morto un operaio 41enne di origine straniera vittima. L’uomo è rimasto schiacciato da numerosi tubi di metallo in un’azienda del comune di La Loggia, dove lavorava come interinale. Sul posto oltre a vigili del fuoco e soccorritori anche carabinieri e tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.