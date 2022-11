In arrivo il primo di due aggiornamenti del mondo di fantasia di Mabinogi per la stagione invernale

Nuova migliorata esperienza Mabinogi, con l’aggiornamento del 17 novembre, “NEXT: New Beast”

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Mabinogi, il MMORPG fantasy gratuito di Nexon, segna l’inizio della stagione invernale con due grandi eventi. Gli aggiornamenti del gioco in due parti, chiamati “NEXT”, prevedono una versione rivista della crescita dei personaggi, il passaggio di livello più semplice e veloce, con tutorial rivisti e miglioramenti all’interfaccia utente a novembre e l’aggiunta di talenti Arcana a dicembre!





Blaanid, il volenteroso spirito della memoria, ha preparato un nuovo tutorial per i Milletian, accorciando i tempi per il passaggio di livello e il completamento delle quest in Mabinogi! E le quest di memoria sono state modificate: ora premiano i giocatori che finiscono missioni di generazione. Nell’aggiornamento Masterpiece di Mabinogi, la quest di generazione originale 1-3 è stata modificata per garantire ai nuovo giocatori un’esperienza piacevole e dare ai giocatori esistenti la possibilità di ripetere le quest. I giocatori di Mabinogi di nuovo arrivo o già esistenti troveranno un’esperienza di avvio più user friendly! Questi aggiornamenti, abbinati ad altri elementi quali i miglioramenti delle prove di avanzamento di dan con il giusto equilibrio in termini di modifiche alle skill Renown, Grandmaster e Crusader sono stati pensati per migliorare in maniera drastica l’esperienza iniziale e di medio livello del gioco per tutti i Milletian.

Premi per il Memoriale

Crescita agevole – Il percorso perfetto per crescere è il Brave Boost di Blaanid che premia il giocatore con: Skill per le quali il talento si sta allenando Upgrade e nuova forgiatura di armi memoriali Supporto per animale da compagnia e sacco per bambola E altro ancora!

Vantaggi e competenze essenziali – Blaanid ha preparato altri regali per i nuovi Milletian! I dati statistici aumentano al completamento di ciascun libro di memorie. Recall Book fasi 1~4 Aumento del +2%~8% della velocità di movimento Aumento di +1~4 di tutte le statistiche AP aggiuntivo +1~4 alla rinascita!



Memorial Link

Per ottenere questa skill bisogna completare il secondo libro di memorie nelle quest Brave Boost di Blaanid! Le skill permettono il collegamento spirituale con i pet Si possono usare i pet per attirare l’aggro del nemico All’aumento del livello e delle skill dei pet corrisponde un incremento proporzionale delle statistiche di difesa e protezione di animale e giocatore



Oltre ai miglioramenti già descritti le quest sono state riorganizzate in modo che siano visibili solo quelle essenziali ed è stato migliorato l’apprendimento delle skill, laddove sono necessari meno punti di training e si acquisisce più EXP per ottenere più rapidamente skill di alto valore. Infine, da Mabinogi è stato tolto il CP Training, pertanto i livelli dei mostri non sono più rilevanti ai fini dei requisiti di training. In questo aggiornamento sono stati apportati altri cambiamenti, per esempio la modifica del teletrasporto a Moon Gate e ai Mana Tunnels che rende più pratico per giocatori nuovi ed esperti navigare la cartina del mondo.

Nella seconda parte dell’aggiornamento “NEXT” previsto a dicembre Mabinogi presenterà due nuovi talenti ibridi, riunendo in un unico micidiale pacchetto due stili di talenti! L’arrivo dell’aggiornamento Arcana in una fase successiva di dicembre vedrà l’introduzione del poderoso Elemental Knight e delle skill del profondissimo Harmonic Saint.

Per questi motivi, e molti altro ancora, Mabinogi è la scelta inevitabile per il prossimo MMORPG!

Per ulteriori informazioni su Mabinogi visitare il sito web ufficiale e seguire @MabiOfficial su Twitter per gli ultimi aggiornamenti.

Assets: Image

