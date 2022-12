Illumination e Nintendo annunciano l’uscita del secondo trailer e il cast di voci giapponesi di The Super Mario Bros. Movie

Informazioni sul film animato The Super Mario Bros: The Super Mario Bros



Nel film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (che hanno collaborato in Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) da una sceneggiatura di Matthew Fogel (Minions: The Rise of Gru) di Illumination), compaiono Chris Pratt nella parte di Mario e Anya Taylor-Joy in quella della Principessa Peach; Charlie Day è Luigi, Jack Black interpreta Bowser, Keegan-Michael Key è Toad, Seth Rogen è Donkey Kong, Fred Armisen è Cranky Kong, Kevin Michael Richardson è Kamek e Sebastian Maniscalco interpreta Spike.