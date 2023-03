Il finto Neymar in tribuna, delirio allo stadio – Video

(Adnkronos) – Il Neymar vero è infortunato, il Neymar finto è in tribuna e manda in tilt i tifosi. Il sosia del fuoriclasse del Brasile si è accomodato in tribuna per la sfida tra i verdeoro e la Svizzera ai Mondiali di Qatar 2022. Molti spettatori hanno fatto la fila per un selfie con il carneade. E il movimento in tribuna, a giudicare dai video pubblicati su TikTok, per qualche secondo ha distratto anche chi era in campo.