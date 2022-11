Il Cib a Ecomondo tra eventi, iniziative e convegni

(Adnkronos) – Il Cib – Consorzio Italiano Biogas sarà presente dall’8 all’11 novembre alla nuova edizione di Ecomondo presso lo Stand 105 del Padiglione D5 della Fiera di Rimini con un ricco programma di eventi e iniziative nella propria Area Forum. Martedì 8 novembre, dalle ore 12.00, verrà presentata in anteprima la nuova azione del progetto “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro” dedicata alla produzione e uso di biomateriali.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, l’Area Forum del Cib ospiterà il convegno “Pnrr e azienda agricola 4.0: le sinergie tra filiere per uno sviluppo sostenibile”, organizzato nell’ambito degli eventi del Comitato tecnico scientifico di Ecomondo, per approfondire le misure del Recovery Plan per la digitalizzazione del settore. Mercoledì 9 novembre, dalle ore 14.00, approfondimento dedicato alle novità normative che interesseranno il futuro del settore agricolo con l’evento “Biogas e biometano: le novità del decreto biometano e del Fer2”. Giovedì 10 novembre alle ore 10.30 si terrà il convegno “Risposte agricole alla crisi energetica: scenari di produzione”, per discutere di Comunità energetiche rinnovabili, lo sviluppo di nuovi mercati e il ruolo del biogas per la sicurezza energetica.

Alle ore 14.00, presso la sala Bio-based Industry della Fiera di Rimini, il Consorzio Italiano Biogas e il Consorzio Italiano Compostatori presentano il Forum Biometano nell’ambito dell’iniziativa “Pnrr: il biometano quale vettore di decarbonizzazione e sicurezza energetica”, una riflessione sulle potenzialità produttive dei due settori, le misure ancora da realizzare e le proposte per il nuovo Governo, le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il programma completo dell’Area Forum è disponibile online, sul sito del Cib https://www.consorziobiogas.it/