Il CHTF 2022 si apre a metà mese per dare slancio all’innovazione cinese

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–La 24ª edizione della China Hi-Tech Fair (CHTF 2022) si aprirà dal 15 al 19 novembre 2022 presso lo Shenzhen Convention and Exhibition Center e lo Shenzhen World Convention & Exhibition Center. Riflettendo il suo status di evento tecnologico più grande e influente della Cina, la CHTF di quest’anno si concentra sui risultati all’avanguardia nella ricerca di base, nell’integrazione industriale, nei settori di punta e nei principali progetti di ricerca scientifica.

Il CHTF 2022 si svolge in un momento cruciale del 14° Piano quinquennale cinese, che enfatizza l’autosufficienza scientifica e tecnologica nello sviluppo economico nazionale futuro. In piena sintonia con questa filosofia, come piattaforma di alto livello per gli scambi internazionali e la cooperazione in campo economico e tecnologico, il CHTF 2022 presenterà le migliori e più recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche in Cina.

