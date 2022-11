I semafori tv della settimana: verde per Carlo Conti, rosso per Ilaria D’Amico.

L’edizione 2022 di Tale e quale show riscuote numerosi consensi e apprezzamenti da parte dei telespettatori italiani. Programma ormai collaudato, un cult di Rai1. E se alla conduzione ci metti un fuoriclasse come Carlo Conti, non ci si annoia mai!

I semafori tv: rosso per Ilaria D’Amico e Che c’è di nuovo

Il programma del giovedì in prima serata su Rai2 stenta a decollare. Nell’ultima puntata ha ottenuto l’1,7% di share, con un totale di 299.000 spettatori. Dati in calo addirittura rispetto alla puntata d’esordio. Dati che non premiano la bravura della conduttrice.