I risultati di Super Carrier e Smart Aviation sono stati resi noti in occasione del North Bund International Aviation Forum 2022

(Adnkronos) – SHANGHAI, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ — Il 22 novembre, China Eastern Air Holding Co., Ltd. (CEAH) e l’autorità aeroportuale di Shanghai (Avinex) hanno organizzato congiuntamente il North Bund International Aviation Forum 2022 ispirandosi al tema della condivisione delle opportunità dell’economia digitale e della co-creazione di un’aviazione civile verde e intelligente. Si tratta di un forum annuale tenutosi a Shanghai, la cui prima edizione ha avuto luogo a novembre 2021.

Circa 150 rappresentanti di compagnie aeree civili nazionali e straniere, associazioni di settore e college hanno partecipato al forum online o di persona. Hanno condiviso le loro opinioni su argomenti come la trasformazione digitale, l’aviazione verde e l’aviazione intelligente attraverso interventi e tavole rotonde.

“La pandemia di COVID-19 ha accelerato la digitalizzazione del settore delle compagnie aeree. Tutto ciò rappresenta per il settore dell’aviazione civile un’opportunità di miglioramento, di ottimizzazione dei tempi e dei costi. E ritengo che questa sia la sfida, ma anche l’opportunità che il settore deve cogliere. Ci troviamo di fronte alla fase più entusiasmante che il settore abbia mai vissuto” ha dichiarato Willie Walsh, Direttore generale di IATA.

“Dobbiamo cogliere le opportunità che si presentano in un ambiente in evoluzione, muoverci nella stessa direzione e lavorare insieme a livello globale per massimizzare i vantaggi sociali ed economici del settore dell’aviazione” ha dichiarato Luis Felipe de Oliveira, Direttore generale di ACI.

Li Yangmin, Presidente della CEAH, ha dichiarato che il settore dell’aviazione è nato dalla mobilità, si sviluppa negli scambi e prospera nella globalizzazione. Il North Bund International Aviation Forum riflette appieno l’apertura, l’innovazione e l’inclusività di Shanghai. La China Eastern Airlines si sta adoperando per migliorare il forum trasformandolo in una piattaforma aperta, inclusiva, unita, collaborativa, pragmatica ed efficiente. In questo modo possiamo migliorare costantemente il consenso del settore negli scambi e nell’apprendimento reciproco, promuoverne congiuntamente lo sviluppo sostenibile, far sentire a gran voce al mondo che il settore dell’aviazione cinese persegue l’unità e la cooperazione, salvaguarda con determinazione la globalizzazione economica e si impegna a ricercare nuove opportunità di sviluppo e ampliare nuovi spazi di crescita.

In occasione del forum sono stati pubblicati risultati di progetti importanti come “Super Carrier + Smart Aviation” della CEAH e “Digital Construction Achievements” di Avinex.

Link allegati immagini:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434690 Didascalia: Il North Bund International Aviation Forum 2022

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=434697 Didascalia: Il North Bund International Aviation Forum 2022

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1954822/1_Forum.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1954821/2_Forum.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/i-risultati-di-super-carrier-e-smart-aviation-sono-stati-resi-noti-in-occasione-del-north-bund-international-aviation-forum-2022-301686961.html