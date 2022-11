Haier Europe: l’Intelligenza artificiale contro il caro bollette

(Adnkronos) – Presentata la roadmap di servizi smart e le partnership con Hive Power e Edison Energia per l’efficientamento dei consumi energetici in casa.

Milano, 23 novembre 2022.Haier Europe ridefinisce ancora una volta i confini della connettività presentando la sua roadmap di servizi smart e accordi per l’efficientamento dei consumi energetici in casa.



Le analisi evidenziano che il consumo energetico nelle case per circa il 60% è legato agli elettrodomestici. Con le pompe di calore questa percentuale sale ulteriormente. ll percorso intrapreso negli ultimi anni, ha portato l’azienda n. 1 a livello globale nel settore degli elettrodomestici, a rivoluzionare il concetto di Smart Home e dell’Internet of Things con i suoi brand Candy,Hoover e Haier.

Le iniziative e gli accordi si inseriscono in un contesto che vede uno stabile aumento dei prezzi energetici per i prossimi anni, se comparati al recente passato. Nel corso del 2022 il prezzo dell’energia elettrica è quasi decuplicato rispetto a gennaio 2021 (543 €/MWh ad agosto 2022). Ancorché in fase di discesa, i prezzi energetici nei prossimi anni rimarranno comunque più elevati rispetto al recente passato. Si delinea uno scenario che vede sempre di più la diffusione di fonti di energie rinnovabili non programmabili che sta cambiando il sistema energetico, senza però modificare la necessità di garantire costantemente il bilanciamento tra energia richiesta dai consumatori ed energia prodotta. Per questo si stanno diffondendo i Time-of-Use Rates che hanno l’obiettivo quello di offrire tariffe variabili su fascia oraria in base alle esigenze degli utenti finali, mantenendo al contempo basso il carico della rete pubblica.

Parlare di classe energetica per Haier Europe non è solo è necessario, ma prioritario. Una lavatrice in classe A odierna, rispetto ad una vecchia classe A, consente di risparmiare fino a 130 euro all’anno e fino a 200 euro rispetto alle classi D che sono ancora largamente installati in Italia.Questi dati si riferiscono a costi energetici “normali” ormai superati, considerando i costi attuali il risparmio è quasi duplicato.Valutando le lavastoviglie il risparmio supera il 75 % mettendo a confronto un’odierna classe A con una classe D, anche in questo caso la più diffusa nel mercato nazionale.Un esempio ancora più concreto? Una famiglia tipo che effettua 6-7 cicli a settimana può arrivare a risparmiare fino a 250 euro all’anno.



“Come Gruppo deteniamo il 50% del mercato degli elettrodomestici connessi e il maggior numero di codici in classe A. Un risultato che ci inorgoglisce e che è frutto si una strategia ben precisa”. – ha dichiarato Gianpiero Morbello Head of Brand & IOT Haier Europe -. “Abbiamo deciso da tempo di muoverci verso strategie di efficientamento che potessero avere applicazioni immediate e funzionali nel breve periodo. Oggi presentiamo una roadmap che comprende partnership con i fornitori di energia e iniziative che speriamo possano tracciare il solco per il comparto internazionale. Tutto questo è reso possibile grazie all’Intelligenza Artificiale per rendere le nostre soluzioni sempre più performanti e all’app hOn la piattaforma digitale che, con 5 milioni di utenti attivi in Europa, guida tutti gli elettrodomestici connessi dei marchi Candy, Hoover e Haier”.

“Con la connessione di tutti gli elettrodomestici al WIFI di casa, attraverso hOn si ottengono alert preventivi sul momento adatto per la pulizia dei filtri o consigli per fare altre manutenzioni che, nelle lavatrici, permettono di risparmiare fino al 20% di energia. Le integrazioni con i servizi metereologici, invece, avvisano in caso di pioggia per evitare il rischio di non poter stendere”. – continua Morbello – “Inoltre, è possibile la schedulazione intelligente degli elettrodomestici scegliendo le priorità di utilizzo senza gravare sulla rete elettrica e dover aumentare la potenza del contatore, sempre in ottica di comfort per il cliente”.

Nell’ottica di una significativa riduzione dei costi energetici in casa, Haier Europe sta programmando collaborazioni che permetteranno al cliente di ricavare la massima efficienza dall’uso degli elettrodomestici smart. Inoltre, sta per rilasciare un’innovazione che permetterà ad hOn la programmazione dell’accensione dell’elettrodomestico in base alle fasce orarie attraverso l’inserimento delle tariffe del proprio contratto elettrico.

“Inizialmente l’inserimento delle tariffe sarà manuale da parte dell’utente ma, con alcuni energy retailer, ad esempio Edison, stiamo lavorando per automatizzare il processo e fornire contratti elettrici ottimizzati per i clienti in grado di far risparmiare in bolletta” – ha spiegato Benvenuto Pogliani, Head of IoT Ecosystem Business Development e Energy &Emobility& Service Haier Europe – “All’estero stiamo sperimentando l’integrazione con sistemi di tariffe orarie che consentono agli elettrodomestici di entrare in funzione tenendo conto del mercato elettrico e delle relative quotazioni orarie che vedono oscillazioni fino al 300% nella stessa giornata. Questo si tradurrebbe in un ulteriore risparmio per il cliente finale”.

“Inoltre, in alcuni Paesi Europei stiamo iniziando a sperimentare progetti pilota per offrire un servizio di flessibilità alla rete per ridurrei sovraccarichi e i costi di distribuzione “– ha continuato Pogliani – “Attraverso hOn dialoghiamo con il cliente chiedendo la sua disponibilità a non far entrare in funzione gli elettrodomestici in determinate fasce orarie. Il cliente potrà venire premiato e rimborsato in bolletta. Siamo convinti che grazie ai nuovi accordi e alla strategia di energy saving che stiamo perseguendo, le applicazioni dell’AI e la facilità di connessione derivata dal semplice utilizzo dell’app, rivoluzioneranno il percorso di utilizzo consapevole dell’energia. Uno strumento che aiuterà i clienti a comprendere meglio le leve che hanno a disposizione per abbattere i costi energetici in casa in modo sostanziale, abbinando consumo e produzione in modo semplice e immediato”.

La partnership con Hive Power per le comunità energetiche



Le comunità energetiche si prefiggono di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di collettività, per stimolare la costituzione di persone accomunate dall’intento di generare un impatto positivo sul proprio territorio, attraverso lo strumento della produzione, condivisione e consumo collettivo di energia. Grazie ad Hive Power, fornitore leader di soluzioni innovative per reti intelligenti, Haier Europe installerà appliances all’interno di alcune comunità energetiche e parteciperà al progetto Europeo Horizon per la costituzione di comunità energetiche in Europa fornendo smart appliances connesse e controllabili da remoto, in moda da migliorare il consumo locale di energia rinnovabile affidandosi semplicemente al WIFI di casa e all’app hOn.

La partnership con Edison Energia: nasce Smart Solar



La partnership tra Haier Europe e Edison Energia permette ai clienti possessori di un impianto fotovoltaico Edison abilitato di godere, dalla fine del 2022, dell’innovativa funzionalità Smart Solar che ottimizza le partenze degli elettrodomestici consentendo un risparmio fino al 70% dei consumi energetici.Sarà possibile, per esempio, caricare la lavatrice o la lavastoviglie e impostare una fascia oraria in cui dare il controllo a Edison che, tramite la sua piattaforma digitale Prosumer, invia lo start all’app hOn quando la produzione di energia o del livello di accumulo della batteria solare permette all’elettrodomestico di non impattare sui costi energetici.Lo stesso meccanismo sarà valido per il condizionamento o riscaldamento in pompa di calore. La funzione Smart Solar permette al cliente di impostare una temperatura in fasce orarie desiderate per poi intervenire automaticamente sui gradi, in base alla produzione dell’impianto solare sfruttandola al massimo o riducendo il prelievo dalla rete nel caso di maltempo.

