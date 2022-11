Gruppo Sapio compie 100 anni e celebra compleanno con un francobollo

(Adnkronos) – Con la cerimonia dell’annullo filatelico a palazzo Ferrajuoli a Roma il Gruppo Sapio ha oggi celebrato il traguardo dei 100 anni. Una delle aziende leader in Italia nella produzione di gas tecnici per industria e sanità e dell’assistenza domiciliare integrata entra nel suo secondo secolo di vita con ambiziosi piani di espansione all’estero e una posizione sempre più solida nel mercato italiano. Un’azienda costituita nel 1922 grazie alle due famiglie Dossi e Colombo, e che fin dall’inizio si è impegnata per trovare nuove soluzioni tecniche e di mercato focalizzate allo sviluppo del sistema Paese.

“Siamo orgogliosi della Sapio di oggi e della storia che ha consentito a questa impresa di compiere 100 anni – afferma il presidente del Gruppo Alberto Dossi in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo del centenario alla quale hanno presenziato anche il Responsabile Filatelia di Poste Italiane e il presidente della Zecca di Stato. Tante le trasformazioni vissute che hanno portano oggi Sapio ad essere leader di mercato in Italia, con presenza anche all’estero in Francia, Germania, Spagna, Slovenia e Turchia. Con un fatturato di oltre 800 milioni di euro e più di 2400 dipendenti, il Gruppo oggi produce, sviluppa e commercializza gas, tecnologie innovative e servizi integrati per il settore industriale e della sanità, non ultimo l’assistenza domiciliare.

Ma Sapio ha già uno sguardo al futuro. “Dal punto di vista della sanità ci troviamo al fianco del Sistema Sanitario Nazionale come supporto integrato e non sostitutivo. Ci prendiamo cura della salute dei pazienti con una particolare spinta innovativa che da sempre caratterizza Sapio, per essere vicini ai nostri pazienti e alle loro famiglie e allo stesso tempo rendere sostenibili i servizi che proponiamo” ha spiegato il vice presidente del Gruppo Sapio Maurizio Colombo. Parole di soddisfazione per l’importante traguardo sono state espresse anche dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il quale ha sottolineato come Sapio dimostri che ricerca e innovazione sono le leve fondamentali per creare valore e continuare a crescere in maniera robusta nel tempo offrendo sempre prodotti e servizi avanzati.