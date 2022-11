Grande Fratello Vip: la puntata del 7 novembre

Stasera, lunedì 7 novembre, in prima serata su Canale 5 quindicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”.

Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello VIP

Nel corso della scorsa puntata sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa che si stanno piano piano ridisegnando.

A proposito di new entry, Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone che sta iniziando a farsi conoscere.

Non mancheranno belle sorprese anche stasera, in particolare, per Alberto De Pisis.

Al televoto: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?