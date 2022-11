Grande Fratello Vip: la puntata del 21 novembre

Stasera, lunedì 21 novembre, in prima serata su Canale 5 diciottesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”,.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip

Le coppie della Casa di “Grande Fratello Vip” – sia quelle ormai consolidate, sia quelle che stanno nascendo ora – vivono amori passionali ma anche travagliati. All’interno del loft di Cinecittà i sentimenti si percepiscono a 360 gradi…lo sanno bene, per esempio, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli ma anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. E c’è anche chi l’amore lo rincorre…

E, a proposito di coppie e di equilibri amorosi, dopo le dichiarazioni pubbliche in merito ad alcuni flirt del passato, Taylor Mega sarà ospite di “Gf Vip” per incontrare Giaele De Donà (e per la gioia di Edoardo Tavassi).

Non sarà l’unica sorpresa della serata: George Ciupilan, infatti, riceverà un videomessaggio da parte di suo padre.

Al televoto: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Chi sarà il preferito del pubblico?