Governo, Meloni: “Grazie al Papa per invito a concordia nazionale e internazionale”

(Adnkronos) – “Ascoltiamo sempre con grande attenzione le parole del Santo Padre che sono un perenne monito alla saggezza e alla carità. E lo vogliamo ringraziare sentitamente per il suo incoraggiamento e soprattutto per il suo invito alla concordia nazionale e internazionale. Le grandi sfide che abbiamo davanti non si possono vincere se non unendo gli sforzi di tutti gli uomini e le donne di buona volontà”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in una nota ringrazia il pontefice per le parole spese per il suo governo sul volo di ritorno dal Bahrein.