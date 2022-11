Geotab lancia Order Now in Europa per semplificare l’ecosistema del Marketplace

(Adnkronos) – Fatturazione trasparente, assistenza post-vendita e reso dei prodotti sono disponibili per le soluzioni del Marketplace che aderiscono a Order Now

ROMA, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ — Geotab – leader globale in ambito IoT e veicoli connessi e fornitore di telematica per flotte commerciali numero 1 al mondo, annuncia la disponibilità di “Order Now” per le soluzioni software e hardware del Marketplace di Geotab.

Order Now offre ai Clienti di Geotab una modalità nuova e semplice per acquistare soluzioni direttamente dall’ecosistema Marketplace di Geotab. In linea con il costante impegno dell’azienda per lo sviluppo e il miglioramento delle proprie soluzioni, Order Now permette di ordinare online in modo nativo e integrato, e di ottenere un servizio di assistenza post-vendita completo (hardware, software, resi) per le soluzioni che fanno parte del programma. In questo modo, i clienti di Geotab potranno espandere il proprio business con un semplice click e, allo stesso tempo, i partner del Marketplace riusciranno a gestire gli ordini in modo più agevole attraverso un unico sistema di fatturazione.

Order Now è l’ultima novità della suite Marketplace di Geotab, un ecosistema in crescita che offre soluzioni di terze parti per aiutare i fleet manager ad aumentare la produttività, favorire il passaggio ai veicoli elettrici, migliorare la sostenibilità ambientale ed economica, ridurre i costi del carburante e ottimizzare i veicoli e la sicurezza dei conducenti.

L’obiettivo di Order Now è triplice: in primo luogo, massimizzare la redditività per i partner Marketplace che hanno dimostrato di avere successo commerciale nella loro regione e intendono semplificare i processi tecnici e di business; in seconda analisi aumentare la consapevolezza della loro soluzione attraverso il Marketplace; infine rispondere alle esigenze dei clienti che sono sempre più personalizzate.

Franco Viganò, Country Manager Italia e Director Strategic Channel Development di Geotab, afferma: “Semplificando il processo di acquisto online, Geotab offre ai propri clienti il potere della scelta. Il Marketplace di Geotab consente agli utenti di avere la flessibilità di acquistare esattamente ciò che desiderano, con gli ordini evasi dagli stessi partner di Geotab su Order Now.

Attraverso un’unica piattaforma di fatturazione e un’assistenza 24/7 fornita da Geotab, si tratta dello strumento più recente a nostra disposizione per rendere l’acquisto e la vendita sul Marketplace il più facile e semplice possibile, ampliando la gamma di prodotti e di opzioni che offriamo grazie ai partner aderenti.”

Per maggiori informazioni su Order Now del Marketplace di Geotab, visitare: https://marketplace.geotab.com/

Geotab Geotab si impegna a migliorare la sicurezza, a connettere i veicoli commerciali sul cloud e a fornire analisi basate sui dati per aiutare i clienti a gestire meglio le proprie flotte. La piattaforma aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di opzioni per soluzioni di terze parti e consentono a grandi e piccole aziende di automatizzare le operazioni grazie all’integrazione dei dati dei veicoli con altri asset di dati. Come hub IoT, il dispositivo nel veicolo fornisce funzionalità aggiuntive attraverso gli Add-On IOX. Tramite l’elaborazione di miliardi di punti dati al giorno, Geotab sfrutta l’analisi dei dati e il machine learning per aiutare i clienti a migliorare la produttività, ottimizzare le flotte attraverso la riduzione del consumo di carburante, aumentare la sicurezza dei conducenti e ottenere una conformità rigorosa alle modifiche normative. I prodotti Geotab sono rappresentati e venduti in tutto il mondo attraverso rivenditori autorizzati. Per ulteriori informazioni, visita il sito

www.geotab.com/ite seguici su

@GEOTAB e

LinkedIn.

Geotab e il logo Geotab sono marchi o marchi registrati di Geotab Inc. e/o delle sue affiliate.

Per ulteriori informazioni Hotwire – Ufficio stampa 02 36643650 GeotabIT@hotwireglobal.com



Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1942865/Geotab_Inc__Geotab_Launches_Order_Now_in_Europe_to_Simplify_Mark.jpg



Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1942864/Geotab_Inc__Geotab_Launches_Order_Now_in_Europe_to_Simplify_Mark.jpg



View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/geotab-lancia-order-now-in-europa-per-semplificare-lecosistema-del-marketplace-301673356.html