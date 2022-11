Domani martedi Generazione Z si apre con una lunga intervista a Samira Lui professoressa dell’eredità di Flavio INSINNA e rappresentante della Gen Z.

Classe ’98, friulana con padre senegalese, Samira racconta per la prima volta in tv la sua infanzia e adolescenza vissuta solo con la mamma.

“Non ho mai conosciuto mio padre ma mia madre mi ha sempre parlato bene di lui. Dire che è stato semplice sarebbe ipocrita, però questo mestiere per me è un riscatto morale”. racconta a Monica Setta Samira Lui

Ospite musicale Veronica di Nocera, 24 anni autrice di Acustico, canzone inno contro l’invisibilità dell’autismo. Veronica ha dedicato il brano a suo cugino Desio, affetto da autismo di terzo grado.

E ancora Miriana Trevisan e Roberta Morise si confronteranno con i ragazzi in studio che le intervistano a proposito della carriera e dei “compromessi” o raccomandazioni che, in teoria, servono ad accorciare il percorso verso il successo.

Generazione Z: la puntata del 22 novembre. Ospiti e anticipazioni del programma di Monica Setta –

Miriana racconta la sua adolescenza inquieta e Roberta il legame con la famiglia che l’ha sempre supportata. “Ho perso papà a 18 anni, io mamma e mia sorella siamo un nucleo solido e ci aiutiamo sempre” rivela la Morise che ha condotto questa estate Camper su Rai1 con Tinto. E poi Massimiliano Buzzanca figlio del grande Lando spiega come si vive da “figlio d’arte” senza mai essere raccomandato. Laureato in legge, Buzzanca junior ha fatto l’avvocato per anni e poi ha ceduto al richiamo artistico senza mai pentirsene. Completano il parterre di ospiti la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan e l’esperto del web e giornalista di Blog social tv Marco Ferraglioni.