G42, OceanX, G-Tech e il governo indonesiano collaboreranno all’avanzamento della ricerca sugli oceani per proteggere l’ambiente marino

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–G42, la principale società di intelligenza artificiale e cloud computing con sede negli EAU a l’organizzazione globale no-profit per l’esplorazione degli oceani OceanX, assieme a G-Tech Digital Asia (G-Tech), e il governo della Repubblica di Indonesia attraverso il suo Ministero coordinatore per gli affari e gli investimenti marittimi (CMMAI, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment) hanno annunciato la firma di una Lettera di intento per instaurare una collaborazione finalizzata allo sviluppo della ricerca sugli oceani per aiutare a proteggere l’ambiente marino.

Per portare avanti questa proposta di collaborazione, G42 intende installare l’infrastruttura cloud e i servizi su ampia scala di G42 Cloud, i sistemi di droni dotati di sensori remoti di Bayanat, azienda quotata sul mercato ADX nella quale G42 possiede una quota di maggioranza, e applicazioni di genomica marina all’avanguardia da G42 Healthcare a sostegno della missione di benessere sociale di OceanX e della sua ricerca marina a livello mondiale e del suo imbarcazione mediatica, la R/V OceanXplorer, per condurre analisi avanzate e approfondite degli ambienti costieri e oceanici.

La Lettera di intento è stata firmata da Mohammad Firman Hidayat, Vice Ministro Coordinatore per le risorse marittime facente funzione, Peng Xiao, CEO del Gruppo di G42, Vincent Pieribone, Vice Presidente di OceanX e Michel Hamilton, CEO di G-Tech.

La collaborazione sosterrà gli obiettivi del governo indonesiano, guidato dal CMMAI, per migliorare la gestione di risorse marine, compresa la biodiversità e la conservazione degli ecosistemi, attraverso l’uso di nuove tecnologie e metodologie e la più ampia missione di OceanX di esplorare l’oceano e riportarlo al mondo attraverso i media educativi.

Il progetto riconosce l’importanza della mappatura dettagliata delle risorse marine attraverso tecnologie avanzate per proteggere e preservare l’ambiente oceanico e la vita delle comunità che ne derivano sostentamento. G42 sosterrà la ricerca di OceanX e CMMAI con un focus sulla mappatura di allevamenti ittici e risorse marine attraverso e-DNA guidato dai dati, personaggi socioeconomici ed ecologici negli ecosistemi costieri e marini. La proposta di collaborazione include inoltre formazione e trasferimento di conoscenze per realizzare capacità umana e un’infrastruttura di sostegno per il CMMAI.

Assieme all’incarico degli EAU di esplorare e utilizzare le tecnologie avanzate per avviare gli sforzi rivolti alla conservazione dell’ambiente, G42 sta utilizzando la sua ampia gamma di aziende per sviluppare modi nuovi e migliori in cui organizzazioni sia pubbliche che private possono affrontare alcune delle sfide climatiche e ambientali.

Peng Xiao, CEO del Gruppo di G42 ha così commentato: “ Siamo fieri di collaborare con CMMAI e OceanX a questo progetto per sviluppare una maggiore comprensione dell’ambiente marino dell’Indonesia. È indispensabile avere dati migliori per ottenere una visione più completa della condizione dei nostri oceani, e attraverso la nostra collaborazione con OceanX, guardiamo con aspettativa al sostegno dello sviluppo di nuove soluzioni su misura e tecnologie che aiuteranno le autorità locali a proteggere l’ambiente marino, a vantaggio della generazioni attuali e future”.

Il Dott. Prashanth Marpu, Direttore del Centro Geospaziale di eccellenza e del programma di azione climatica presso Bayanat ha dichiarato: “ Gli oceani sono ambienti molto complessi e il controllo e la ricerca possono presentare molte sfide ai ricercatori e agli scienziati che operano in questo contesto. Bayanat sta applicando la sua esperienza in servizi e soluzioni geospaziali in tempo reale e gestire dati su ampia scala per sviluppare gli strumenti che consentiranno alla comunità di ricerca di sfruttare l’analisi di big data dell’ambiente marittimo”.

Informazioni su G42



G42 è un leader globale nella creazione di intelligenza artificiale per un domani migliore. Fondata ad Abu Dhabi e attiva in tutto il mondo, G42 sostiene la AI come una potente forza a favore del bene. Il suo personale sta continuamente reimmaginando ciò che può fare la tecnologia, applicando il pensiero avanzato e l’innovazione per accelerare il progresso e affrontare i problemi più pressanti della società.

G42 sta guidando il cambiamento nella regione e oltre, unendo le forze con le nazioni, le aziende e gli individui per creare l’infrastruttura per il mondo di domani. Dalla medicina molecolare ai viaggi nello spazio e tutta la gamma compresa, G42 realizza oggi le possibilità a livelli esponenziali.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.g42.ai.

Informazioni su OceanX



Oceanographic Research & Exploration Foundation (OceanX), la Fondazione per la ricerca e l’esplorazione oceanografica, è una missione a sostegno degli scienziati che esplorano l’oceano per riportarlo al mondo attraverso media accattivanti. Unendo collaboratori dai settori mediatici, scientifici e filantropici, OceanX utilizza tecnologia di prossima generazione, scienza senza paura, narrazioni avvincenti ed esperienze immersive per educare, ispirare e connettere il mondo con l’oceano e costruire una comunità globale profondamente coinvolta con la comprensione, il divertimento e la protezione dei nostri oceani. OceanX è un’iniziativa di Dalio Philanthropies, che porta avanti i vari interessi filantropici dei membri della famiglia Dalio.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.oceanx.org e seguire OceanX su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e LinkedIn.

Informazioni su Bayanat



Bayanat, una società quotata su ADX con una quota maggioritaria di G42, offre soluzioni geospaziali potenziate dall’AI complete e di livello mondiale a un numero sempre maggiore di settori, tra cui Difesa, Ambiente, Energia e Risorse, Smart Cities e Trasporti. La sua offerta comprende prodotti e mappe per topografia, idrografia e aeronautica, oltre a servizi di sopralluoghi, analisi, gestione, modellazione, visualizzazione e cartografia di dati spaziali. Le soluzioni di Bayanat comprendono vaste quantità di dati premium e unici provenienti da una gamma di fonti che comprendono satelliti, High Altitude Pseudo Satellites (HAPS) e osservazione terrestre potenziata dall’AI per guidare l’intelligenza geospaziale (gIQ).

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.bayanat.ai

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

