Frana Ischia, l’appello del prefetto: “Lasciate le vostre case”

(Adnkronos) – Sono al momento circa 130 le persone, sfollate dalle abitazioni a ridosso della “zona rossa” interessata dalla frana a Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia. Lo ha fatto sapere il prefetto di Napoli Claudio Palomba, intervenuto al Tg1, che ha anche lanciato un appello “alle persone che hanno paura di lasciare la propria abitazione: sistemeremo tutti in albergo, però per questi giorni lasciate la vostra casa”, ha detto Palomba.

Le operazioni di soccorso, ha raccontato il prefetto, “sono state estremamente difficili perché il maltempo non ci ha assolutamente abbandonato, tanto è vero che gli elicotteri dei vigili del fuoco, finanza e protezione civile non sono riusciti ad atterrare. Però abbiamo anche i droni in attività, gli elettrogeni della protezione civile e dei vigili del fuoco e si continuerà a intervenire”.