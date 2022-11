Frana Ischia, ex sindaco Casamicciola: “Pericolo c’è ancora, attenti a nuova bomba acqua”

(Adnkronos) – “Se malauguratamente ci dovesse essere un’altra bomba d’acqua, come quella di venerdì notte, la frana troverebbe un percorso già pronto. Arriverebbe giù nel paesino, che non è stato costruito abusivamente. Non voglio fare l’uccello del malaugurio però il pericolo sussiste”. E’ l’allarme lanciato all’Adnkronos dall’ex sindaco di Casamicciola Terme, Giovanbattista Castagna, sfiduciato lo scorso giugno dalla sua maggioranza. Oggi Casamicciola è guidata da un commissario straordinario, Simonetta Calcaterra.

“E’ inutile nasconderlo – dice – mai il pericolo frana è ancora presente. E’ materiale friabile che ha subito in questo decennio una metamorfosi molto importante, dettata anche dalle nuove condizioni meteorologiche”.