Flavio Insinna a Generazione Z: il conduttore de L’Eredità si confessa a Monica Setta

Generazione zeta nella puntata 6 in onda martedì in terza serata su Rai2 ha al centro il tema delle farfalline azzurre che hanno denunciato abusi e vessazioni.

Ospite di Monica Setta sarà la campionessa Mondiale di judo, Assunta Scutto, 20 anni, nata e cresciuta a Scampia. “Anche nel judo esistevano queste rigidità finché le atlete dovevano appartenere alla categoria” racconta “ho visto ragazzine che per avere un certo peso si sottoponevano a drastiche diete. A me non è mai successo, oggi le cose sono cambiate ma è giusto aprire una riflessione come sta facendo la federazione”.

Flavio Insinna si racconta ai ragazzi tra sogni carriera e famiglia mentre Lucrezia Lando, ballerina di Ballando con le stelle, 23 anni da Bassano del Grappa, confiderà alla Setta la sua adolescenza da “bullizzata” o le insicurezze che aveva da bambina in merito alla propria fisicità.

E ancora Franco Simone e un talk sulla sindrome Fomo denunciata da Victoria dei Maneskin, cioè la paura dei ragazzi di perdersi qualcosa se non escono o non postano foto sui social. Ospite la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan.