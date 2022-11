Festival Nazionale delle Università, Barbascura X e Daniele Grassucci a dialogo con gli studenti

(Adnkronos) – Roma, 12 novembre 2022. Barbascura X e Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, hanno diretto il networking cocktail a conclusione della seconda giornata del Primo Festival Nazionale delle Università. I due hanno conversato con gli studenti presenti alla Link Campus University, raccontando aneddoti sul proprio percorso di studi e spiegando quali sono stati i fattori determinanti del loro successo personale (VIDEO).

Per Barbascura X – noto divulgatore scientifico, scrittore, youtuber, comico e conduttore televisivo che racconta la scienza al grande pubblico con un linguaggio semplice e divertente è indispensabile «che i professori abbiano tanta passione e riescano a venire incontro agli studenti, percependo quale sia il metodo giusto per poter formare al meglio le nuove generazioni. Non esiste, ovviamente, una formula magica per raggiungere questo obiettivo, ma bisognerebbe iniziare a parlare in modo più accessibile ai ragazzi, mettendosi in gioco e, perché no, divertendosi insieme a loro».

Durante la serata sono intervenuti anche diversi ospiti presenti nei panel della giornata, moderati da Daniele Grassucci. Il direttore di Skuola.net, sito di educazione dedicato agli studenti di scuola e università, ha spiegato come il suo portale possa essere un esempio condiviso per tanti. «Noi – ha detto – abbiamo cercato di rendere il sapere accessibile a tutti, parlando agli studenti con un linguaggio semplice e diretto. I nostri contenuti, infatti, sono fatti dai giovani, per i giovani. Le università dovrebbero cercare di parlare lo stesso linguaggio degli studenti e conoscere i loro bisogni per potervi far fronte. A questo si può aggiungere il punto di vista degli adulti, che possono indicare la giusta direzione, ma sempre dialogando con i più giovani».

Il Festival Nazionale delle Università è sviluppato e realizzato con la partecipazione di NeXt Economia, Festival Nazionale dell’Economia Civile, SAFE, Universita.it e ANP Lazio.