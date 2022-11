Farmaceutica, Di Donato (Pfizer): “Nostra azienda riferimento per Ascoli e l’Italia”

(Adnkronos) – “Festeggiamo il 50esimo anniversario dello stabilimento di Ascoli, un punto di riferimento importante per il territorio così come lo è Pfizer per l’intero territorio italiano, con una sede commerciale a Roma, una sede internazionale a Milano, lo stabilimento di Ascoli e quello di Catania”. Così Guido Di Donato, Direttore dei rapporti istituzionali regionali Pfizer, a margine dell’inaugurazione dell’esposizione ‘Genealogy. Insieme. Una storia. La mostra, allestita nello storico Palazzo dei Capitani per celebrare i primi 50 anni del sito produttivo di Pfizer ad Ascoli Piceno.

“Pfizer ha 2.300 dipendenti su tutto il territorio nazionale – ha aggiunto Di Donato -: sono un punto di riferimento in ogni parte d’Italia per la loro professionalità e le loro capacità”.