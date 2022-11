Eurosonda2: “Trivellazione pozzi d’acqua per uso produttivo delle aziende”

(Adnkronos) – Le falde acquifere, alla luce delle frequenti emergenze idriche, diventano fattori determinanti per garantire Business Continuity e redditività aziendale

Lovadina di Spresiano- Treviso, 17 novembre 2022. L’acqua, elemento primario per la vita, è anche risorsa essenziale per molte attività produttive, dall’agricoltura alla zootecnia, dalla produzione idroelettrica all’industria in genere. In una società notevolmente industrializzata come la nostra il comparto manifatturiero assorbe circa un quarto dei consumi totali di acqua. Tra i settori idroesigenti troviamo all’apice quello estrattivo ed edile, seguiti dal tessile, chimico farmaceutico, alimentare, cartario e per servire impianti antincendio.

“Le falde acquifere vengono sempre più percepite, anche alla luce delle frequenti emergenze idriche, come fattori determinanti per garantire la Business Continuity e la redditività delle aziende che, sempre di più spesso, fanno affidamento sull’autoapprovvigionamento alimentato da pozzi che attingono direttamente le acque sotterranee”, afferma Laura

Carrer, titolare di Eurosonda2. “La maggior parte dei processi produttivi industriali necessita infatti di acqua, elemento indispensabile per la pulizia, il riscaldamento e raffreddamento degli impianti, ma anche per generare vapore, utilizzata altresì come solvente e materia prima. Per evitare che queste imprese utilizzino le risorse idriche dell’acquedotto, è stata data la possibilità di usare quelle provenienti da pozzi artesiani che sono, sicuramente, la soluzione migliore per chi ha bisogno di ingenti quantità d’acqua”.

Eurosonda2 è attiva da ben tre generazioni a Lovadina di Spresiano, in provincia di Treviso; personale qualificato e attrezzature all’avanguardia consentono all’azienda di effettuare trivellazione di pozzi industriali di diverse dimensioni e tipologie, andando a soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti.

“Un’ulteriore agevolazione di risparmio in bolletta viene data alle aziende in grado di rimettere in circolo l’acqua tramite appositi sistemi meccanici”, prosegue Carrer. “Se infatti le risorse idriche non vengono disperse ma immesse nuovamente nel circuito produttivo per un successivo utilizzo, come nell’uso geotermico, sarà possibile ottenere un ulteriore vantaggio economico”.

La lunga esperienza di Euronda2, frutto di cinquant’anni di attività nelle perforazioni per la ricerca d’acqua, negli impianti idrici e di distribuzione, consente di garantire l’approvvigionamento di acqua anche per il settore industriale con sistemi affidabili ed efficienti. Installare sistemi adeguatamente studiati e calibrati, nonché sottoposti a manutenzione programmata, permette di evitare possibili guasti e conseguenti mancanze di produzione.

“Siamo in grado di valutare la possibilità di realizzare pozzi artesiani ad uso industriale specifici eseguendo lo studio preliminare della morfologia del territorio per poi procedere con i sondaggi sui terreni”, conclude Laura Carrer. “Ci occupiamo di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei pozzi, oltreché delle pratiche riguardanti ricondizionamenti di strutture già esistenti. Assicuriamo progetti a regola d’arte sia in termini di qualità, durabilità e sicurezza”.



