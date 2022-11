Elicottero precipitato Foggia, chi erano le vittime

(Adnkronos) – Sette le vittime dell’incidente all’elicottero, partito dalle Tremiti e precipitato ad Apricena in provincia di Foggia. A bordo c’era il pilota Luigi Ippolito, il co-pilota Andrea Nardelli, il medico del 118 Maurizio De Girolamo, 64enne di San Severo, e una famiglia slovena in vacanza.

La più giovane delle vittime è una 13enne slovena. La famiglia era di Lubiana, in vacanza alle Tremiti. Le vittime sono Bostjan Rigler, di 54 anni, Jon Rigler di 44, Mateja Curk Rigler di 44, oltre alla 13enne. A quanto pare, la famiglia slovena ieri è rimasta bloccata alle Tremiti a causa del maltempo e questa mattina ha preso il primo volo di Alidaunia in partenza dall’arcipelago.

Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta della Procura di Foggia. Al momento non si possono ipotizzare cause, prima che vengano effettuati i rilievi sul velivolo. Di certo la mattinata è stata caratterizzata dal maltempo, pioggia e una fitta nebbia, e in queste condizioni di estrema difficoltà si sono svolte le ricerche. I contatti con l’elicottero si sono persi alle ore 9.27, il momento presunto della tragedia.