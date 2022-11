Elezioni Usa midterm, DeSantis rieletto e Trump lo minaccia: “Non candidarti”

(Adnkronos) – Subito dopo aver votato per confermare Ron DeSantis governatore della Florida, che centra agevolmente la rielezione, Donald Trump lancia un avvertimento chiaro al suo possibile sfidante nelle primarie per la Casa Bianca: è meglio che non si candidi. “Potrei dirvi delle cose su di lui che non sono piacevole, lo conosco meglio di chiunque altro, forse meglio della moglie”, ha aggiunto con una non tanto velata minaccia l’ex presidente, intervistato da Fox News Digital.

DeSantis è stato rieletto governatore della Florida, secondo le proiezioni della Cnn che attribuiscono un ampio margine al repubblicano, attorno al 60%. DeSantis viene considerato come uno dei probabili candidati repubblicani alla Casa Bianca e Donald Trump: l’ex presidente ha annunciato che la prossima settimana – il 15 novembre – farà un “annuncio molto importante”: con ogni probabilità comunicherà l’intenzione di correre per la Casa Bianca nel 2024.