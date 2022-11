Elezioni Usa 2024, Trump candidato: finora solo un senatore lo sostiene

(Adnkronos) – A quasi una settimana dall’annuncio della nuova candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca, finora un solo senatore repubblicano ha dichiarato pubblicamente il suo endorsement all’ex presidente. Si tratta di Tommy Tuberville, eletto in Alabama, che nei giorni scorsi ha detto di tifare per un ritorno di Trump alla Casa Bianca, lodandone i successi.

Il resto dei senatori repubblicani invece si mantengono per lo meno cauti, se non completamente scettici sul ritorno in campo dell’ingombrante tycoon, proprio dopo la pesante sconfitta elettorale degli elettori trumpiani. Anche suoi super alleati quando era presidente, come Lindsey Graham – che va ricordato era stato un acerrimo nemico di Trump durante le primarie del 2016 – non si è sbilanciato in un endorsement, limitandosi a lodare il discorso pronunciato per candidarsi, affermando che l’ex presidente sarà “difficile da battere”.

Non manca poi chi, come Mitt Romney, una delle poche aperte voci critiche di Trump in seno al partito repubblicano, rivela che in realtà tutti i senatori repubblicani erano contrari all’annuncio della candidatura di Trump, temendo che questo possa creare una distrazione e una mobilitazione anti-repubblicana in vista del ballottaggio in Georgia del 6 dicembre.

“Durante una riunione a porte chiuse un senatore ha chiesto ‘quanti di noi vogliono che Trump annunci ora la candidatura?’, nessuno ha alzato la mano”, ha rivelato l’ex candidato alla Casa Bianca, dicendosi convinto che il Gop saprà presentare dei candidati più forti invece di “riportare in campo il cavallo ormai a riposo che ha perso per tre volte di seguito”, riferendosi a Trump.