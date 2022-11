Elezioni midterm 2022, Biden: “Non c’è stata ondata repubblicana”

(Adnkronos) – “La gigantesca ondata rossa non c’è stata”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si esprime così in relazione ai risultati delle elezioni di midterm 2022. La netta affermazione dei repubblicani, dice Biden, non c’è stata. “Abbiamo avuto un’elezione ieri, è stata una giornata positiva per la democrazia e per l’America. Il popolo americano ha parlato e ha dimostrato ancora una volta che noi siamo una democrazia. Non conosciamo ancora tutti i risultati ma sappiamo che la gigantesca ondata rossa, prevista dalla stampa e dagli esperti, non c’è stata”, dice il presidente. “Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale – continua Biden -, sono pronto a lavorare con i miei colleghi repubblicani e il popolo americano ha detto chiaramente che si aspetta che anche i repubblicani siano pronti a lavorare con me”. Il presidente Usa ha quindi aggiunto di essere “aperto a ogni buona idea”.

Biden ha detto di sperare che continui la cooperazione trasversale per fornire aiuti all’Ucraina: “Nel campo della politica estera, spero che continueremo ad avere un approccio bipartisan per affrontare l’aggressione della Russia in Ucraina”. Il presidente ha anche indicato quello che non vuole che accada: “Non sosterrò nessuna proposta repubblicana che faccia peggiorare l’inflazione e non abbandonerò gli impegni storici che abbiamo appena preso per affrontare la crisi climatica”.

“Non è mai stata una buona scommessa scommettere contro l’America. Non c’è niente, niente al di là delle nostre capacità se lavoriamo insieme. Dobbiamo solo ricordare chi siamo. Siamo – ha scandito – gli Stati Uniti d’America”.

“Trovo interessante che abbiano aspettato fino a dopo le elezioni per fare quella valutazione”, ha poi risposto così in conferenza stampa alla domanda sull’annuncio del ritiro russo da Kherson. “Mi è stato detto che Vladimir Putin probabilmente non sarà al G20” di Bali del 15 e 16 novembre prossimi, ha aggiunto, precisando che al vertice, al quale “ci saranno altri leader, ci sarà possibilità di discutere dei prossimi passi necessari alla pace” in Ucraina.

“La nostra intenzione è di correre di nuovo, questa era la nostra intenzione, indipendentemente da quello che era l’esito delle elezioni”, le parole di Biden, in un riferimento alla moglie Jill, rispondendo alla domanda se abbia intenzione di candidarsi. E sui tempi dell’annuncio, ha anticipato che la decisione, che “alla fine è una decisione di famiglia”, la prenderà “all’inizio del prossimo anno”, ma “non avverto alcuna fretta, né in un senso, né nell’altro”. “La mia intenzione è di farlo”, ha comunque insistito.