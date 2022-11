Elezioni Lazio, Pd: “Conte ossessionato da noi, avversario è destra”

(Adnkronos) – “Conte ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l’avversario è la destra. La destra che governa il Paese e che rischia, a causa delle sue scelte, di governare anche il Lazio”. Questo il giudizio del Nazareno sulle parole di Giuseppe Conte in un conferenza stampa nel pomeriggio.

“Oggi da lui sono arrivati toni e argomenti intrisi di durezza e carichi di rancore e astio. L’impressione è che semplicemente non voglia cercare convergenze e si appresti a una corsa solitaria. E dunque che preferisca che termini l’esperienza lunga e positiva di governo progressista del Lazio e vinca la destra. Ne prendiamo atto anche se pensiamo che sia un errore e crediamo che questo esito -concludono dal Nazareno- vada evitato e che si possa ancora evitare”.