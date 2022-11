Edoardo Leo si commuove nel ricordo di Gigi Proietti e cita un monito del Maestro: “Perché fai il figo? Non sei figo, fai ride”

Edoardo Leo ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi…a ruota libera’ Edoardo Leo, dal 10 novembre nelle sale protagonista del film di Gianni Zanasi “War – La guerra desiderata”, si commuove nel ricordo del suo grande Maestro Gigi Proietti: “La lettera che ho letto l’avrei scritta comunque per i suoi ottant’anni, per ringrazialo a nome degli attori come categoria, ma anche personalmente, per aver fatto girare la ruota nella mia carriera. A 25 anni, ero nell’età in cui mi sentivo un po’ aitante e lui mi disse “Perché fai il figo? Non sei figo, fai ride”. È stato il miglior consiglio che ho mai ricevuto, mi è servito per capire che, pur non avendo il fisico da caratterista, potevo comunque diventare un attore da commedia. Era il 2000 ed è stato per me l’anno della svolta”