“E’ venuta fuori una cosa pazzesca”: lo youtuber Michele Molteni primo in tendenza (GUARDA IL VIDEO)

Primo in tendenza su Youtube. Il nuovo video di Michele Molteni, youtuber di successo, continua a volare con tantissime visualizzazioni: oltre 100 mila visualizzazioni in un’ora dalla pubblicazione, ma poi aumentano passo dopo passo. Michele Molteni costruisce una casa sull’albero e l’episodio su Youtube piace tantissimo al pubblico.

Lui annuncia tutto così:

“Signori e signore, ho finito di costruire LA CASA SULL’ALBERO! Vi assicuro che è venuta fuori una cosa PAZZESCA! Ho messo tantissimi dettagli qua e la e non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate!”

Un titolo molto curioso per raccontare l’ultima trovata. Michele Molteni è uno youtuber di successo, seguito da milioni di persone. La sua genialità e la sua perseveranza lo stanno premiando. La sua storia è bellissima, fatta di impegno e tanti successi. Michele Molteni è un imprenditore che vive in provincia di Lecco, a Costa Masnaga. Ha 33 anni. Nella sua vita precedente a quella da youtuber si occupava di vendita e noleggio di articoli sportivi.

“Ero partito vendendo un calcio balilla per arrivare a fatturare 180mila euro all’anno, ma a causa dei vari periodi di lockdown il fatturato era precipitato a 15mila euro. Non essendoci eventi, nessuno noleggiava più”, aveva raccontato a Fanpage. “Ad aprile 2020 il canale è decollato con 60mila iscritti e un introito di qualche migliaia di euro. In quel momento ho capito che poteva diventare un lavoro e ci ho creduto”.