E’ morto Davide Rebellin, ex ciclista travolto da un camion

(Adnkronos) – Davide Rebellin, 51 anni, ciclista con trent’anni di professionismo alle spalle e vicecampione mondiale di ciclismo su strada, è stato travolto e ucciso oggi durante un’uscita in bici da corsa a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Ne dà notizia la stampa locale. Un camionista, prima di uscire dallo svincolo nei pressi del bar ristorante, “La Padana”, lo ha travolto per poi allontanarsi ma non è ancora chiaro se si sia accorto dell’accaduto. Per Rebellin non c’è stato niente da fare, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.