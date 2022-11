E’ morta Hebe de Bonafini, storica presidente Madres de Plaza de Mayo

(Adnkronos) – E’ morta, all’età di 93 anni, Hebe de Bonafini, la storica presidente delle “Madres de Plaza de Mayo”, l’associazione che denunciò in tutto il mondo i crimini della dittatura militare argentina tra il 1976 e il 1977. Bonafini, che aveva perso due figli nella cosiddetta ‘guerra sporca’ in cui 30mila oppositori, attivisti, accademici scomparvero, insieme ad altre 13 madri di desaparecidos iniziarono la proteste nell’aprile del 1977, nella piazza di Buenos Aires da cui presero il nome, per chiedere al regime la verità sugli scomparsi. “Siamo un’organizzazione politica, con un progetto nazionale e popolare di liberazione”, affermava Bonafini.