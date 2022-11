(Adnkronos) – Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su un duplice omicidio che si è consumato ieri sera a Spinea, in provincia di Venezia. Un uomo e una donna sono stati trovati uccisi a coltellate nella loro casa in via Leopardi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di rintracciare una terza persona. Dalle prime ipotesi non si tratterebbe di un omicidio-suicidio.