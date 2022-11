Dove vivono le star: guida ai quartieri più lussuosi di Roma

Roma è una città piena di quartieri famosi in tutto il mondo. Ci sono posti come Trastevere, Campo de’ Fiori e Testaccio che sono sempre stati associati all’arte e alla cultura. Ma c’è anche un lato della capitale più esclusivo, dove vivono le celebrità. In questo articolo vi mostreremo quali sono i quartieri più in di Roma! E se anche tu ti senti un po’ VIP guarda la lista di case di lusso a Roma attualmente in vendita!

Avvista una star ai Parioli!

Il quartiere più esclusivo di Roma è senza dubbio quello dei Parioli. Questa zona elegante ospita politici, uomini d’affari e celebrità. Se volete avvistare una star, fate una passeggiata lungo Via Archimede o Via Malda. Potreste vedere qualcuno di famoso uscire da uno degli edifici di lusso o dai club privati.

Un altro quartiere popolare tra i ricchi e famosi è Monteverde. Questa bellissima zona si trova sul colle Aventino e offre una vista mozzafiato su Roma. Le strade sono fiancheggiate da alberi e ci sono molti spazi verdi in cui rilassarsi. Non c’è da stupirsi che questo sia uno dei quartieri più ricercati della città!

Shopping in centro

Se siete alla ricerca di una posizione più centrale, prendete in considerazione il quartiere di Barberini. Qui si trovano alcuni degli hotel più famosi di Roma, come il Grand Hotel de la Minerve e l’Hotel Eden. Questo è anche il luogo ideale per fare shopping, in quanto ospita boutique di design e negozi di alta gamma.

Naturalmente, questi sono solo alcuni dei tanti quartieri di lusso di Roma. Se volete vivere come un VIP, iniziate la ricerca della casa perfetta oggi stesso e fate come i personaggi famosi del prossimo paragrafo!

Altri quartieri popolari tra i ricchi e famosi di Roma

Il quartiere Flaminio è una zona chic che si trova a nord del centro città e ospita molte ambasciate, negozi di alto livello e ristoranti. È anche una scelta popolare per le celebrità che vogliono essere vicine all’azione ma evitare il trambusto del centro.

Un’altra scelta popolare per le celebrità che cercano uno stile di vita più appartato, è l’Aventino; questo quartiere si trova su uno dei sette colli di Roma e offre una vista mozzafiato della città.

Infine, il quartiere Salario è un quartiere benestante a nord della Città del Vaticano. È una scelta popolare per le celebrità che vogliono essere vicine alla Città Santa.

Quali vip abitano a Roma e dove?

Tra i personaggi più famosi che hanno acquistato casa a Roma ci sono:

Giorgio Armani;

Tom Cruise;

Madonna;

Sting;

Naomi Campbell;

Gwyneth Paltrow;

Monica Bellucci;

Francis Ford Coppola;

Per quanto riguarda il luogo in cui vivono, alcuni VIP hanno scelto di risiedere negli stessi quartieri di cui abbiamo parlato prima, come Parioli, Monteverde e Barberini. Altri hanno deciso di acquistare immobili in zone più centrali, come il centro storico o Trastevere. Infine, ci sono le celebrità che hanno optato per uno stile di vita più appartato e hanno acquistato case fuori dal centro città.

Oltre alle celebrità internazionali che hanno scelto di fare di Roma la loro casa, ci sono anche molti italiani famosi che vivono nella capitale. Tra questi:

Francesco Totti;

Monica Bellucci;

Stefano Accorsi;

Carolina Crescentini;

Valerio Mastandrea;

Riccardo Scamarcio;

Alessandro Gassman.

Perchè le star scelgono Roma?

Oltre alle sue bellezze naturali e alla sua ricca storia, Roma offre anche un’elevata qualità di vita. Questo è uno dei motivi principali per cui le celebrità scelgono di vivere qui. Un altro fattore che attrae i VIP nella città è il fatto che è relativamente intima. Questo rende facile evitare i paparazzi e godere di uno stile di vita più privato.

Quindi, se state cercando un luogo di lusso da chiamare casa, Roma è sicuramente la città che fa per voi!