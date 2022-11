Domenica In: la puntata del 20 novembre

Domenica 20 novembre, dalle ore 14 alle ore 15.30 su Rai1, undicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni di Domenica In

Massimo Ranieri interverrà per presentare il suo nuovo album di inediti ‘Tutti i sogni ancora in volo’ oltre ad esibirsi con il singolo “Lasciami dove ti pare”.

Santo Versace fratello dello stilista Gianni morto a Miami Beach il 15 luglio 1997, sarà intervistato da Mara Venier a proposito del libro ‘Fratelli, una famiglia italiana’, nel quale racconta la straordinaria avventura dei tre fratelli Versace, Santo, Gianni e Donatella, nel mondo della moda.

Per il talk dedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto, Anna Pettinelli e Rossella Erra, oltre alla coppia di bambini ballerini Leonard e Adele; in collegamento anche Bobby Solo che sarà il “ballerino per una notte” nella puntata di sabato sera di ‘Ballando con le stelle’.

La puntata si concluderà alle ore 15.30 per dare la linea Rai Sport per la Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.