Domenica In: la puntata del 13 novembre

Domenica 13 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 10^ puntata della nuova edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Domenica in

Anthony Delon si racconterà in un’intervista in cui ripercorrerà la sua infanzia e il suo non facile rapporto con i genitori Alain e Nathalie Delon. Rosanna Banfi parlerà del bellissimo rapporto che la lega al papà Lino e alla mamma Lucia, dei suoi 30 anni di matrimonio con l’attore Fabio Leoni e del difficile momento vissuto nel 2009 a seguito della scoperta di un tumore al seno. Marina Occhiena racconterà gli anni vissuti da cantante solista a seguito dell’uscita dai ‘Ricchi e Poveri’ fino alla celebre reunion al ‘Festival di Sanremo’ nel 2020, per poi esibirsi con il brano “Che sarà”. Marco Giallini interverrà per presentare il film ‘Il Principe di Roma’, al cinema dal 17 novembre per la regia di Edoardo Falcone. Nel talk dedicato a Ballando con le stelle, in studio Giampiero Mughini, Paola Barale, Rosanna Banfi e la ballerina per una notte Giovanna Ralli, con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Anna Pettinelli e Rossella Erra. Grande attesa per l’arrivo in studio del regista Marco Bellocchio, accompagnato dall’attore Fabrizio Gifuni per presentare la serie tv ‘Esterno Notte’ che racconta la drammatica vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, in onda in prima serata su Rai1 il 14, 15 e 17 novembre. Franco Ricciardi presenterà il suo nuovo singolo “JE”.