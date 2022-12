Dodi Battaglia: “C’è chi crede che la storia dei Pooh sia finita e chi come me la farebbe anche domattina”

“C’è chi crede che la storia dei Pooh sia finita e chi come me la farebbe anche domattina”, così Dodi Battaglia commenta in radiovisione su RTL 102.5 News un’eventuale reunion speciale della band che si è sciolta qualche anno fa.

Battaglia è intervenuto all’interno della trasmissione Trends e Celebrities, condotta brillantemente dal tandem Francesco Fredella – Virginia Tschang in onda sul canale 233.

Il direttore di Lifestyleblog.it, Bruno Bellini

Tra gli ospiti della puntata anche il direttore di Lifestyleblog.it Bruno Bellini.