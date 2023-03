Dimissioni Juventus, Abodi: “Opportune, difendono patrimonio club”

(Adnkronos) – Le “dimissioni in massa” del cda della Juventus “rappresentano un’assunzione di responsabilità. Esprimiamo un giudizio positivo sulle dimissioni, perché sono un atto opportuno, anche a difesa del grande patrimonio che è rappresentato dal club e che va ben oltre, per la sua storia e per il suo futuro”, a “chi lo ha gestito, per certi versi inizialmente con merito”. Lo dice il ministro dello Sport Andrea Abodi, rispondendo ad una domanda a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. “Poi – aggiunge – sarà la magistratura che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato, ad aspettare ed osservare, perché questo non è il momento dei giudizi, ma della riflessione e dell’attesa”, conclude.