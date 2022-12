Davinci Motor entra ufficialmente nel mercato europeo con il lancio della moto elettrica DC100 ad EICMA 2022

(Adnkronos) – MILANO, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ — Davinci Motor, produttore cinese in rapida crescita di moto elettriche robotizzate dalle alte prestazioni, ha svelato i piani di espansione nel mercato europeo con il lancio del nuovo DC100 alla conferenza stampa ad EICMA, la fiera mondiale delle motociclette a Milano dall’8 al 13 di Novembre.

“Siamo entusiasti del lancio ufficiale nel mercato europeo, strategicamente importante per Davinci”, ha affermato Rosanna Libia, Business Manager Internazionale dell’azienda. “Siamo orgogliosi di presentare il nostro marchio insieme al DC100, simbolo della nostra maestria e innovazione nella ricerca e sviluppo”.

Davinci Motor ha lanciato per la prima volta il DC100 nel luglio 2021 nel mercato cinese prima di aprire il suo primo stabilimento di produzione a Zibo, in Cina, nell’agosto di quest’anno, con il DC100 già messo in produzione di prova.

Davinci Motor mira a portare agli utenti un’esperienza di guida più semplice e sicura. Il DC100 è stato progettato come una soluzione di mobilità che raggiunge un perfetto equilibrio tra accelerazione, velocità e autonomia.

Utilizzando l’app Davinci, i nuovi utenti possono rapidamente comprendere le funzionalità innovative del veicolo. Una volta posizionato il proprio smartphone sul supporto del telefono, questo funge da dashboard interattiva, diventando uno strumento di navigazione e fornendo informazioni come lo stato del veicolo, l’autonomia residua, e i dettagli sulla posizione, per citarne alcuni.

Davinci Motor ha lavorato sodo per semplificare i controlli del DC100. Il sistema di controllo intelligente integra perfettamente più componenti, offrendo allo stesso tempo un’accelerazione istantanea e adattabile, combinata con controlli intuitivi. Il sistema fluido di avanzamento e retromarcia, l’assistenza in salita e in discesa aiutano il rider a controllare il veicolo e forniscono una velocità massima di 5 km/h e 7 km/h grazie alle capacità di percezione del robot a due ruote DC100.

“Il DC100 segna una nuova era per la mobilità elettrica”, ha aggiunto Rosanna Libia. “Il nostro team di ricerca e sviluppo ha creato un nuovo design combinato con una nuova tecnologia e una nuova esperienza di guida per tutti gli utenti. Siamo curiosi di vedere cosa succederà”.

L’azienda sta prendendo ordini in prevendita per il DC100 al prezzo di 26.000 euro. Le consegne per coloro che versano un acconto sono previste tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno. Inoltre, Davinci Motor sta preparando le basi per aprire il suo primo showroom e hub centrale in Europa.

La Nostra Storia

Fondata nel 2013, Davinci Motor è un’azienda tecnologicamente innovativa impegnata nell’esplorazione della ricerca e dello sviluppo di veicoli robotici, caratterizzati da una perfetta combinazione di prestazioni e facilità d’uso. La missione di Davinci Motor è quella di creare un’esperienza di guida nuova, eccezionale e semplice per tutti gli utenti, e il DC100 è il prodotto giusto per raggiungere questo obiettivo. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.davincimotor.com o tramite:

