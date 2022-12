DANI, la prima conceria al mondo ad aver scelto di puntare verso un futuro sostenibile, presenta OUTDOOR COLLECTION

(Adnkronos) – Innovazione, ricerca e rispetto per l’ambiente, da sempre nel DNA dell’azienda che produce pelle a basso impatto, in una collezione pensata per arredi che coniugano estetica, funzionalità e durata e annullano il confine tra interno ed esterno

Milano, 30 novembre 2022 – La storia di DANI è quella delle eccellenze tutte italiane, la sua visione è espressa in “Sustainable Leather”, più che uno statement una vera e propria vocazione: affrontare in maniera consapevole e trasparente il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica con l’ambizione di lasciare alle generazioni che verranno un futuro migliore.

È da una costante attenzione alla qualità, accompagnata da un continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo di materiali innovativi che nasce DANI OUTDOOR COLLECTION, la prima collezione per esterno progettata per garantire le massime prestazioni in termini di resistenza, praticità e durabilità.

OUTDOOR è una collezione pensata per rispondere alle esigenze di tutti quei brand che ricercano materiali sostenibili e naturali per tradurre in realtà le loro visioni e che sempre di più puntano all’arredamento degli spazi esterni come nuova visione di vivere gli spazi e naturale estensione dell’indoor.

Le pelli della collezione OUTDOOR sono sottoposte a trattamenti e finiture dedicati che conferiscono la massima stabilità: impermeabili e resistenti ai raggi uv, pioggia, salsedine e umidità, sono progettate per durare nel tempo e conferire ricercatezza ed eleganza all’arredo outdoor.

Tre le linee che compongono la collezione: Italian Garden, pelle liscia al tatto, Italian Patio, dalla grana fine e Italian Balcony, dalla grana grossa. Differenti grane, ma stesse performance in una palette composta da 12 colorazioni ispirate alla natura; spazio quindi a colori neutri che arrivano dalla terra, dai beige alle sfumature dei marroni, alla palette total green di boschi e foreste, fino alle nuance del blu ispirate al cielo e al mare.

DANI OUTDOOR COLLECTION è un progetto che intende valorizzare tutte le qualità della pelle, materiale nobile e duttile, le cui eccezionali prestazioni ne fanno il materiale d’elezione per la realizzazione di arredi dal fascino intramontabile, e che privilegia la sostenibilità in tutti i suoi aspetti. Tutte le pelli che compongono la collezione OUTDOOR, così come ogni prodotto DANI, sono realizzate riducendo l’utilizzo di metalli pesanti, all’interno di una filiera corta, con un consumo di acqua ridotto al minimo e un’efficiente gestione dell’energia, compensando le emissioni di CO2 e con il massimo riutilizzo degli scarti.

“Per raggiungere e migliorare costantemente questi risultati lavoriamo ogni giorno con il nostro dipartimento R&D e ogni anno investiamo il 3% del nostro fatturato in innovazione – commenta Giancarlo Dani, CEO del Gruppo, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere dell’Ambiente come molti amano chiamarlo – “Per il 2022-23 ci siamo dati obiettivi e target ancora più sfidanti: riduzione degli imballaggi di legno e plastica del 15%, ulteriore riduzione dei consumi idrici supplementari e implementazione di un sistema di calcolo della carbon footprint di organizzazione secondo la norma ISO14064”.

OTDOOR COLLECTION segna il debutto di DANI in un nuovo segmento e conferma l’impegno costante dell’azienda, che rappresenta l’avanguardia nella produzione di pelle sostenibile, nel migliorare sempre di più le performance della pelle attraverso processi produttivi sempre più innovativi e garantendo la massima trasparenza nel documentare il rispetto di una filosofia attenta all’ambiente, come dimostrano le numerose certificazioni ricevute per la capacità di misurare l’impatto dei propri prodotti nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare.

Per ulteriori informazioni e contatti www.gruppodani.com