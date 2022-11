Damon Motors presenterà l’HyperFighter Colossus all’EICMA 2022

La società, per la prima volta in Europa, presenta una moto streetfighter elettrificata

VANCOUVER, British Columbia e MILANO–(BUSINESS WIRE)–Damon Motors ha annunciato oggi che sarà presente all’EICMA 2022, il più grande salone motociclistico del mondo, che si terrà a Milano dall’8 al 13 novembre 2022. Nell’ambito dell’evento Damon presenterà, per la prima volta in Europa, la sua HyperFighter Colossus, una moto sportiva “grezza”, dal profilo muscoloso ed elettrizzante, acclamata dalla critica. Damon si troverà allo stand Öhlins, situato allo stand I71 del padiglione 24 dell’EICMA. Öhlins è un partner di Damon che fornisce i sistemi di sospensione per le moto HyperSport Premier e HyperFighter Colossus.

“Per quanto la HyperFighter Colossus sia impressionante in foto, vederla dal vivo fa davvero la differenza”, ha dichiarato Jay Giraud, co-fondatore e CEO di Damon Motors. “La HyperFighter Colossus è una moto diversa da tutte le altre e non vediamo l’ora di andare in Europa per dimostrare ai partecipanti alll’EICMA che questa moto è decisamente all’altezza del suo nome”.

La HyperFighter Colossus di Damon è l’ultima sportbike elettrica spoglia di orpelli, da assalto urbano. Con 200 cavalli di potenza, una velocità massima di 170 mph e la capacità di andare da 0 a 60 mph in meno di tre secondi, la HyperFighter Colossus rende omaggio alle streetfighter del passato guardando al futuro con progressi tecnologici mai visti prima, tra cui il sistema di allarme avanzato CoPilot™; Shift™, che trasforma la posizione di guida tra le modalità sportiva e commuter durante la marcia; e HyperDrive™, la prima piattaforma di propulsione multivariata al mondo, costruita con una monoscocca e 100% elettrica.

“Siamo entusiasti di presentare quest’anno la HyperFighter Colossus al nostro stand”, ha dichiarato Robert Brinkmark, direttore vendite, marketing e gestione prodotti presso Öhlins Racing. “Questa moto non solo riflette la nostra comune passione per le corse, ma rappresenta anche l’entusiasmante futuro dell’elettrificazione”.

All’esibizione sarà presente nello stand la designer della HyperFighter Colossus, Noemi Napolitano, insieme a Riccardo Marchesin, VP sviluppo commerciale, e Dino Mariutti, responsabile per l’UE.

“L’Europa è un mercato chiave per l’espansione di Damon ed essere presenti all’EICMA sarà una grande opportunità per i potenziali motociclisti di vedere da vicino le nostre innovazioni”, ha dichiarato Dino Mariutti. “Saremo inoltre disponibili a rispondere a tutte le domande dei visitatori sulle moto Damon e a condividere la nostra visione di un futuro motociclistico più intelligente e sicuro”.

Per maggiori informazioni su Damon Motors, visitare www.damon.com e seguiteli su Instagram @damonmotorcycles e su Twitter @damonmotorcycle.

Informazioni su Damon Motors

Damon Motors è un leader tecnologico globale che rivoluziona la mobilità urbana. Con sedi a San Rafael, California e sede centrale e stabilimento di produzione a Vancouver, in Canada, Damon guida il futuro di un motociclismo più sicuro e intelligente con innovazioni premiate e tecnologie mai viste prima. Con il suo propulsore elettrico proprietario, HyperDrive™, Damon ha impressionato il mondo motociclistico offrendo velocità senza eguali, design aggressivo e nuove dirompenti tecnologie come CoPilot™ e Shift™, che stanno attraendo una generazione di motociclisti interamente nuova. Grazie alla rapida diffusione delle suo moto negli Usa e nel resto del mondo, Damon sta stabililendo un nuovo standard internazionale per la sicurezza e la sostenibilità nel settore delle moto.

Per maggiori informazioni su come Damon technology sta definendo il nuovo standard del settore, visitare damon.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

LMGPR



Donna Loughlin Michaels



408.393.5575



donna@lmgpr.com