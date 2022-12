Cyber Week da record: superati i 281 miliardi di dollari di vendite online a livello globale

(Adnkronos) – I dati e gli insight di Salesforce fotografano il comportamento di acquisto di 1,5 miliardi di consumatori durante la Cyber Week

Milano, 30 novembre 2022 — Salesforce (NYSE: CRM), azienda leader globale nel CRM, ha pubblicato oggi i dati relativi alla performance della Cyber Week 2022, frutto dell’analisi degli acquisti di oltre 1,5 miliardi di consumatori avvenuti sulla piattaforma Salesforce Customer 360 utilizzata da migliaia di aziende retail. Complessivamente, le vendite online globali del 2022 hanno raggiunto il massimo storico di 281 miliardi di dollari, registrando un aumento del 2% rispetto al 2021.



I dati hanno mostrato un allontanamento dalle Cyber Weeks nel 2020 e nel 2021, quando lo shopping online era più distribuito su tutto il mese di novembre. In confronto, i dati del 2022 mostrano che sia i rivenditori che gli acquirenti hanno atteso la Cyber Week: i primi per limitare gli sconti e aumentare le pressioni sui margini di ricavo, i secondi per cercare affari migliori.

I dati più interessanti rilevati da Salesforce sui trend di acquisto della Cyber Week 2022 sono:



● Nonostante l’inflazione e l’incertezza dello scenario economico, le vendite online e il traffico digitale hanno battuto diversi record. Sebbene molti rivenditori abbiano segnalato meno passaggi nei negozi fisici, le vendite online durante la Cyber Week hanno raggiunto 281 miliardi di dollari a livello globale (con un aumento del 2% su base annua). Se i risultati in Europa e nel Regno Unito hanno dovuto fare i conti con i venti economici avversi, le vendite negli Stati Uniti hanno sostenuto la crescita delle vendite online globali, registrando 68 miliardi di dollari per le vendite online e un aumento del 9% su base annua per le vendite online durante la Cyber Week.

● Gli ordini dai social media hanno raggiunto il massimo storico: la maggior parte (76%) del traffico di e-commerce della Cyber Week è arrivata tramite dispositivi mobili, con i social media che hanno fatto da tramite a quasi il 10% degli acquisti – un aumento del 22% su base annua che rappresenta la percentuale più alta mai registrata durante le festività natalizie. (fonte Salesforce)

● L’era dei mini-sconti è finita: dopo le offerte poco brillanti all’inizio delle festività natalizie, i tassi di sconto medi sono aumentati durante la Cyber Week, superando i livelli pre-pandemici al 27% a livello globale. Dopo una diminuzione costante registrata nell’arco degli ultimi sette trimestri, il prezzo di vendita medio globale si è finalmente stabilizzato durante la Cyber Week, crescendo del 3% rispetto al 2021. Nello stesso periodo è diminuito del 5% anche il tasso di abbandono del carrello.

Le principali categorie di prodotti scontati a livello globale sono state:

● Abbigliamento generico (34%)

● Cosmetici prodotti per la cura della pelle (32%)

● Borse e abbigliamento di lusso (26%)

● L’adozione di flussi BOPIS (modalità di acquisto online e ritiro in negozio) è in aumento: una priorità assoluta per i consumatori è diventato l’acquisto online e il ritiro in negozio (BOPIS) e il ritiro tramite punti di raccolta. Il ricorso a questa modalità BOPIS durante la Cyber Week è cresciuta del 9% a livello globale da giovedì 24 a domenica 27, rispetto alle prime tre settimane di novembre.

● I sistemi di automazione hanno restituito tempo a rivenditori e consumatori: i rivenditori si sono affidati a sistemi di automazione per i più affollati giorni di shopping online dell’anno, consentendo agli operatori del servizio clienti di risparmiare tempo e di potersi dedicare a problemi più complessi fidelizzando i clienti. I messaggi di chatbot a livello globale sono aumentati del 57% durante il Black Friday e del 53% durante il Cyber Monday rispetto agli stessi giorni del 2021.

“Dopo aver inizialmente applicato sconti poco efficaci all’inizio della stagione, i rivenditori hanno intensificato i loro sforzi durante la Cyber Week e i consumatori hanno risposto di conseguenza. I nostri dati mostrano una correlazione incredibilmente diretta tra i tassi di sconto e le vendite digitali poiché i consumatori hanno atteso per poter poi fare gli affari migliori”, commenta Rob Garf, Vice President e General Manager di Salesforce per la divisione Retail. “Avvicinandoci alle festività natalizie, notiamo che i rivenditori debbano preservare i margini facendo ricorso a sistemi di automazione per trovare un equilibrio tra l’efficienza operativa e la fidelizzazione dei clienti. Prevediamo che i rivenditori che si affidano a modalità di acquisto come il BOPIS o il Buy Now Pay Later o altre modalità di personalizzazione del servizio e dell’ottimizzazione dei resi saranno vincenti”.

Salesforce potenzia lo shopping natalizio



Quest’anno, Salesforce ha aiutato i rivenditori di tutto il mondo ad ampliare i propri sforzi per raggiungere i consumatori attraverso tutti i canali di acquisto. Con un inizio record delle festività natalizie, i clienti di Salesforce hanno gestito più di 115 milioni di ordini a novembre.



In particolare si segnala che:

● Einstein, la soluzione di intelligenza artificiale di Salesforce, continua a svolgere un ruolo importante nel modo in cui i consumatori fanno acquisti. Nel 2022, gli acquirenti della Cyber Week si sono impegnati con 1,9 miliardi di raccomandazioni sui prodotti basati sull’intelligenza artificiale forniti da Einstein.

● Le vendite digitali globali alimentate da Commerce Cloud sono cresciute del 7% su base annua il giorno del Ringraziamento, del 14% il Black Friday e del 10% il Cyber Monday.

● Le comunicazioni di marketing globali sono aumentate durante la Cyber Week con 41 miliardi di messaggi inviati tramite Marketing Cloud, con un aumento del 34% su base annua. Le notifiche push sui dispositivi mobili sono cresciute del 114% e il volume delle e-mail è aumentato del 25% su base annua.

● Secondo le rilevazioni effettuate su Service Cloud, i volumi delle chiamate al servizio clienti sono aumentati del 26% su base annua durante la Cyber Week. Anche le creazioni di casi di assistenza sono aumentate del 23% su base annua e nella stessa settimana sono state avviate oltre 10 milioni di sessioni di chatbot.

Salesforce Holiday Insights and Predictions 2022: Metodologia



Salesforce fornisce dati e approfondimenti dei comportamenti di acquisto dei consumatori di tutto il mondo. Per aiutare i rivenditori e i retailer a confrontare le prestazioni durante il periodo delle festività, Salesforce analizza i dati aggregati per produrre approfondimenti dell’attività di oltre 1,5 miliardi di acquirenti globali in più di 64 paesi alimentati da Commerce Cloud, oltre ai dati di Marketing Cloud e Service Cloud dei rivenditori. Il set di dati delle festività di Salesforce include 24 dei 30 principali rivenditori online statunitensi nell’elenco Digital Commerce 360 del 2021 e utilizza fonti di dati di terze parti disponibili al pubblico.

Per essere preso in considerazione per l’inclusione nel set di analisi, un sito di commercio digitale deve aver effettuato transazioni per tutto il periodo di analisi, in questo caso dal 1° ottobre 2019 al 29 novembre 2022, e aver raggiunto una soglia minima di visite mensili. Ulteriori fattori di pulizia dei dati vengono applicati per garantire un calcolo metrico coerente.

Le previsioni delle festività di Salesforce non sono indicative delle prestazioni operative di Salesforce o delle sue metriche finanziarie riportate, inclusa la crescita GMV e la crescita GMV dei clienti comparabili.

